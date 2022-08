Reforma a la Constitución, ¿oportunidad u ocurrencia?

Por: Amín Anchondo

¿Cuántas veces has escuchado que en el estado de Chihuahua, es más penado matar una vaca que a una persona? Este tipo de preguntas que se hacen las personas es porque las leyes, como todas las cosas, se van haciendo viejas, inoperantes o simplemente se deben renovar porque hay una nueva forma de eficientar alguna acción gubernamental. Las reformas a las leyes no deben ser motivo de escándalo si éstas son para mejorar en cualquier aspecto. Por lo contrario, es muy importante estar revisando constantemente nuestra Constitución para renovarla y mantenerla moderna y eficiente.

El problema de los últimos periodos legislativos es que siempre socializan las leyes de último momento para evitar conflictos políticos y madrugar a las personas. Esta es una pésima práctica que ya se enquistó en el sistema y la ciudadanía se acostumbró. Esto debe cambiar. Sobre todo cuando se habla de una megarreforma a la Constitución local.

Es importante señalar que no se creará una nueva constitución para evitarse el problema de generar un congreso constituyente y así poder mantener el control del mismo con esta bola curva que se aventaron llamándola “reforma integral”. Para poder hacer este tipo de reformas, se tienen que hacer en cierto periodo de tiempo (que ya estamos en ese término) para que se puedan ejecutar las nuevas reformas. El punto concreto es que queda poco tiempo para que la ciudadanía analice y opine sobre estas propuestas.

Yo siempre he estado a favor de reformas y cambios que mejoren la vida de los gobiernos y por ende de las personas. Pero cuando las reformas son puras banalidades o cambios para control político, es entonces cuando la decepción llega.

Yo espero que se reforme nuestra Constitución y realmente aprovechar para incrustar en ella temas de suma importancia como la equidad de género, la protección al medio ambiente, los derechos de todas las personas, etc. Una reforma integral al municipalismo donde se aclaren las facultades de cada área, se disminuya el número de regidurías pero que se elijan realmente por la gente, una sindicatura que aunque no sea por elección directa, sí pueda realmente ejercer como órgano interno de control, etc. Tenemos que aprovechar estos momentos para hacer las cosas bien y no sólo cambios estéticos o banales, cambios para un mejor control político o para permanecer en el poder más fácilmente.

Hoy, gracias a la Ley de Participacion Ciudadana, la ciudadanía tiene opciones para presentar iniciativas, participar, ser consultada, etc., pero también tiene herramientas por si las cosas no les parecen, como el plebiscito o referéndum de la ley.

Es importante tener claro que la gente se convence con el ejemplo. No podemos criticar al gobierno federal de la 4T sobre la concentración de poder, si aquí en nuestro estado con otro color de gobierno se intenta hacer lo mismo. Por todo lo anterior, creo que podemos dar el ejemplo nacional y hacer una reforma integral que esté a la altura de los tiempos y que mejore la vida de todas las personas en el estado de Chihuahua.