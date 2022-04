Reforma Eléctrica, mayor desastre para México

Pues resulta que como a Morena no le dan los votos y no quiere discutir de cara a la ciudadanía un tema de gran trascendencia para nuestro país, la junta de coordinación política en la Cámara de Diputados ha resuelto que la mejor fecha para debatir la Reforma Eléctrica sea en plena Semana Santa.

No importan los días que debamos asistir, el asunto es que Morena en su cálculo político pretende que la mayoría de los mexicanos no estén pendientes de lo que ocurre con el tema durante esos días que para muchos son de asueto y para otros de guardar.

Nosotros en Acción Nacional estamos resueltos, no vamos a traicionar a los mexicanos brindando un mayor retroceso al país con esta reforma que pretende un monopolio absoluto para la CFE y Pemex, dos paraestatales cada vez más endeudadas que no han sido capaces de actualizarse y de brindar calidad y buen precio a los consumidores mexicanos, una ley eléctrica que pretende eliminar aunque no lo acepten la competitividad que hoy establece la reforma constitucional que se logró en 2013 y que da paso a las energías limpias y renovables.

Lo que se logró en la reforma de 2013 es lo que coloca a México hoy en día con mayor apertura para que haya competitividad, sin dejar de lado que CFE mantiene la rectoría de la distribución de los energéticos en nuestro país, donde hay órganos reguladores que mantienen estabilidad y obligan a la rendición de cuentas.

Lo que Morena pretende se llama un albazo legislativo en un tema de gran repercusión para el futuro y para la economía de nuestro país, que nos sorprende si no han sabido conducir la política económica de México, pero esto vendría a deteriorar aún más la dañada política económica exterior, se detendrían inversiones muy importantes rezagando a nuestro país aún más, con graves consecuencias para las futuras generaciones.

Morena no alcanza a dimensionar la gravedad de lo que les pide el presidente, defienden lo indefendible, no tienen derecho a mermar el futuro de un país tan próspero como el nuestro, vayamos a la defensa real de la patria con todo rigor, con toda firmeza, en Acción Nacional estamos listos para frenar que manoseen la constitución con sus pretensiones retrógradas.

Una vez más Morena representa el retroceso para México y lo de las gasolinas pasará con o sin reforma, el subsidio el gobierno podría seguir sosteniéndolo ya que hay excedentes de los ingresos petroleros por la baja estimación que se presentó en la ley de ingresos, si el presidente quiere podríamos continuar con el precio de las gasolinas actuales sin mermar las finanzas públicas unos meses más, ojalá los asesores le brinden los datos exactos y no tengamos un mayor impacto en la alta inflación que quema el bolsillo de todos los mexicanos.

Sin duda el año seguirá siendo complejo para todos.





Les envío un saludo cordial y a seguir luchando contra la 4T.





Ing. Rocío Reza Gallegos

Diputada federal

Correo. rocioreza@gmail.com

Facebook. Rocio Reza

Twitter. @SoyRocioReza