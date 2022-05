Reforma eléctrica sin luz                             

Con la participación de Jesús Galindo Noriega

En Domingo de Pascua, el congreso de México rechazó la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pretendía aumentar el control estatal de la generación de energía en el país, obligando a una prelación en el consumo de energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), antes que a fuentes de industrias privadas. Por tratarse de una modificación a la carta magna, la moción precisaba los votos de dos tercios de los congresistas que asistieran a la sesión, por eso la preocupación de que la mayoría cerrara las puertas del recinto y no pudiera entrar la oposición. Se presentaron 498 diputados y tras una acalorada sesión que se extendió por más de 12 horas, la bancada de Morena y sus partidos asociados alcanzaron 275 votos a favor de la reforma eléctrica, pero necesitaban 332 votos. El rechazo a la reforma constitucional es sin duda, un fuerte revés para el presidente, es una de sus mayores derrotas en sus políticas en lo que va de mandato, apenas después de haber fracasado su consulta sobre la revocación de mandato, desairada por los mexicanos, ya que el mismo AMLO las consideraba vitalmente significativas para sus planes de cuarta transformación de México. Expertos en la materia energética coinciden en que, de haberse aprobado la reforma eléctrica habría minado la confianza de los inversores y de los ambientalistas en pro de energías limpias.

¿Cómo funcionaba la reforma eléctrica? El planteamiento de AMLO, elaborado seguramente por el secretario de Energía Manuel Barttlet, consistía en revertir la reforma eléctrica de 2013 que liberó el mercado energético, limitando al 46% la participación de las empresas privadas y suspendiendo los contratos de inversión vigentes. Según explicó Roberto Salinas, director del Centro Atlas Para América Latina, “la reforma nos regresaba a un paradigma de autarquía y de estatismo eléctrico de los años 60. Verdaderamente como una película de Back to the Future”.

La reacción furiosa del presidente persiste, totalmente obvia, fue desatada con una campaña de persecución mediática contra los legisladores que votaron en contra de la reforma auspiciada por el Ejecutivo, juzgándolos de traidores a la patria. Es que el presidente hizo todo lo posible por ganar esa iniciativa, colgando adjetivos contra los diputados que se opusieran, sin embargo no le valió meter miedo con sus amenazas y los grupos parlamentarios de oposición cerraron filas, al grado de pernoctar en la sede del congreso para no permitir albazos en la asistencia con el cierre de puertas el día de la sesión.

El encono del presidente ante la derrota en el congreso, fue radical y generó gran revuelo en el gigante del norte. Salinas, el director de Atlas, señaló que “López Obrador y los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), particularmente el líder parlamentario Mario Delgado, no tiene precedente. Dijo que va a exhibir a cada diputado que votó en contra de la reforma eléctrica como traidor a la patria. Esas palabras son fuertísimas: si no estás de acuerdo con lo que digo, entonces como yo, el todopoderoso López Obrador, encarno la nación, entonces automáticamente no sólo estás diciendo algo falso, sino también estás traicionando a la patria. Anteriormente esto era penado con el fusil. Hoy con hasta 40 años de cárcel. Traición a la patria ¿por qué? Pues por no querer regresar a un modelo autárquico, donde se le da todo el poder económico de toda la cadena productiva de electricidad, en pleno siglo XXI, a la Comisión General de Electricidad. Un acto de soberbia como pocos se han visto en la región en años recientes”.