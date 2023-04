Reforma en materia administrativa, un fusil contra la inversión y la economía en México

Con esta agresiva iniciativa, el gobierno federal se autodota de mayor poder, restringiendo de nueva cuenta libertades de la ciudadanía, y lo hace porque no tiene llenadera.

La reforma en materia administrativa enviada por el Presidente de México a la Cámara de Diputados puede implicar varios riesgos y desafíos para el país. Uno de los principales es reducir el tamaño y supuestamente el costo del gobierno, a través de la eliminación de organismos autónomos y la fusión de diversas dependencias a criterio del Presidente o de unos cuantos, sin tomar en cuenta al Poder Legislativo, al menos en la parte presupuestal, que es facultad exclusiva de este poder. Además, la fusión de dependencias y la reasignación de funciones podría resultar en una sobrecarga de trabajo para algunos empleados públicos y la falta de claridad en las responsabilidades, la rendición de cuentas y la transparencia, que podría afectar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos.

Otro riesgo mucho más agresivo que se advierte en la iniciativa, es que desaparece la certeza en el gobierno y por ende en el mercado, se avizora un clima de incertidumbre y con ello el desplome de la inversión tanto local como extranjera, lo que pondrá en jaque la economía del país.

Les comparto un párrafo del contenido de la iniciativa, en la que, desde mi punto de vista, describe la verdadera intención del gobierno federal, si ustedes están inmersos en los asuntos públicos entenderán de inmediato el propósito: “…causales de procedencia de la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, hechos supervenientes que afecten el interés público, general o social, o causen algún tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole. Sin embargo, se propone que, previa resolución de revocación, si así procede, se pueda modificar el acto administrativo en el que se establezcan las nuevas condiciones que deba cumplir la persona titular de la concesión, permiso, autorización o licencia; lo anterior, sin perjuicio de las demás causales de revocación establecidas en las leyes de la materia”.

Así que, si al gobierno le parece que hay un tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole, en el momento que así lo “advierta” (Aeropuerto de Texcoco), procederá a la revocación de cualquier acto administrativo o cambiará las reglas a su conveniencia y será casi inaccesible una posible indemnización.

Coincido con algunos razonamientos que plantea respecto en que los particulares han abusado del gobierno, e incluso, han hecho negocios a expensas de éste, sin embargo, no se puede generalizar; lo que sí es un hecho, que tanto en las pasadas y en la presente administración federal, NO se ha cumplido con la ley irrestrictamente, no olvidemos la frase del presidente: “no me vengan que la ley es la ley”, en lugar de hacerla cumplir, lo que pretende es dotarse de mayor poder a su conveniencia, nulificando la posible defensa de los particulares en lo que a su derecho convenga. Esta reforma podría tener consecuencias imprevistas, por ello, advierto que es un fusil para acabar con la inversión, el debilitamiento de la economía y las instituciones.

En resumen, aunque la reforma administrativa se plantea buscando el “beneficio social, público o general”, no define en qué casos o cómo determinar que realmente se trata de interés público, por otro lado, presenta riesgos significativos que deben ser abordados cuidadosamente para minimizar las posibles consecuencias negativas en la calidad de los servicios públicos, la rendición de cuentas y la certeza en los actos administrativos entre gobierno y los particulares.