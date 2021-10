Reforma energética, un distractor más

Por: Alejandro Domínguez

En el debate nacional, tenemos en puerta el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, instrumento que debe, en un sentido nacionalista, dar respuesta a las demandas más sentidas de la población en el país; un presupuesto que debe descentralizar recursos, generar competitividad, mejorar la infraestructura de México. En suma, un presupuesto que genere una esperanza entre la sociedad que se encuentra afectada por el fenómeno mundial de la pandemia.

La entidades federativas y los municipios de México buscan respuestas del Gobierno de la República y del Poder Legislativo, mediante el Presupuesto de Egresos; sin embargo, lo que se ve, lo que se percibe, es contrario a la expectativa que se tiene; por ello, le es preciso al Gobierno de la República generar una nube de temas que puede distraer ese debate y concentrar las fuerzas en otros objetivos.

Me explico de una mejor manera, la iniciativa presentada por el titular del poder Ejecutivo en materia de energética en el país, me parece, nace de la necesidad que tiene de intercambiar temas en la agenda pública nacional; además, distraer el debate público sobre el manejo eficiente de los recursos. ¿Quién, en su sano juicio, puede pensar que una reforma constitucional de ese tamaño no amerite un debate nacional amplio?; además, ¿quién no quiere opinar sobre el tema?; o bien, considerar un trámite legislativo fast track, es una idea que sólo quien promovió la iniciativa puede estarse pensando.

Son varios los temas que esta reforma plantea que nos ponen a pensar a muchos y que, por ello, debe abrirse un debate nacional amplio, donde los argumentos, datos y cifras del impacto de una reforma de esa naturaleza tendría en la economía nacional; esta iniciativa busca desaparecer a los órganos reguladores del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos e integrar al Centro Nacional de Control de Energía a la CFE: lo anterior implicaría concentrar las actividades del sector eléctrico en el antiguo monopolio del Estado.

Según explica el Consejo Mexicano de la Competitividad, esta iniciativa limita la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica, ya que acota la producción del sector privado a 46% del total generado en el país. Lo anterior afectaría la economía, toda vez que la CFE genera energía a costos hasta 252% mayores al sector privado, esta medida se traducirá en mayores precios de electricidad absorbidos por los consumidores y/o mayores subsidios a las tarifas eléctricas por parte del Gobierno federal, lo cual afectaría las finanzas públicas. En 2020 la generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por megawatt-hora, mientras que el costo promedio de la producida por CFE fue de 1,413 pesos.

Lo anterior, sólo por señalar algunos datos que ponen de manifiesto el retroceso de la iniciativa; este distractor busca enfrentar a la oposición, por ello la propuesta de realizar un amplio debate nacional sobre el tema permitirá que todas las voces se escuchen y seamos todos los responsables de enfrentar, en los hechos, a un régimen que busca regresar al pasado, ese pasado que ya hemos rebasado y que no se ajusta a los estándares internacionales.

