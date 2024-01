Reforma Pensiones AMLO

La mayoría de los trabajadores y empleados en la actualidad que son jóvenes y adultos de mediana edad de los 18 años y aproximadamente hasta los 40 años no cuentan con protección para el retiro, esta masa de trabajadores y empleados que están bajo la ley actual de IMSS-pensiones no están consideradas para una jubilación por medio de la seguridad social, tendrán que buscar por sus propios medios la subsistencia en su retiro. Se estima que 6 de cada 10 mexicanos no cuentan con esta protección, las Afores que no han tenido el éxito esperado y aquellas personas que si cuentan con su Afore tampoco tendrán el beneficio al 100% durante su retiro.

El presidente AMLO acaba de proponer una reforma al sistema de pensiones del país, comento en su conferencia mañanera que estarán realizando un análisis con la intención de que los empleados y trabajadores en el futuro en su retiro puedan jubilares recibiendo el 100% del sueldo obtenido y no solo una parte como sucede en la actualidad con cerca del 50%.

El presidente deslizo algunos de los puntos que en los cuales podría consistir la reforma, comento que la propuesta no necesariamente implicaría la desaparición de las Afores, sin embargo, comento que el gobierno podría asumir la labor de administrar el ahorro de los trabajadores para tener una jubilación digna.

AMLO ha comentado que el gobierno tomara parte del costo para “completar” la jubilación de los trabajadores, esto con el objetivo de bajar el “temor” de los empresarios según comentarios del presidente.

Algunos analistas económicos coinciden en que para lograr un monto cercano al 100% para la jubilación tendrían que darse algunos factores como el incremento en las aportaciones del trabajador y de los empresarios para lograr un monto mayor en la cuenta de jubilación. Por otra parte, un factor que juega en contra es el demográfico, la esperanza de vida con el tiempo va en aumento y la natalidad tiende a reducirse, por lo que la base de trabajadores difícilmente podría sostener las pensiones de los mayores. En países desarrollados y avanzados en un esquema de estado de bienestar las pensiones de los trabajadores alcanzan el 70-80% de su ultimo sueldo como en Noruega y Dinamarca.

Hasta aquí las intenciones parecen bastante loables, sin embargo, el que el gobierno pretenda administrar directamente el fondo de los trabajadores que actualmente tienen en pensiones puede representar un riesgo serio para los trabajadores, al no existir un ente regulador para el monitoreo de dichos fondos, el gobierno puede caer en la tentación de utilizar los recursos como mejor le convenga. Como ejemplo podemos ver la situación en el presupuesto actual para el año 2024 donde se prevé un endeudamiento fuerte en pleno año electoral y para poder sacar adelante obras como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas. Además de todo, el gobierno debe ser muy responsable en el análisis del tema, no es un tema menor que pueda ser utilizando electoralmente como parece se pretende hacer. Al tiempo.





Armando Garay es licenciado en Finanzas, maestro en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Master en Programación Neurolingüística por el Instituto Mexicano de PNL y el San Jose Institute of PNL de California USA. Formado en la iniciativa privada, ha colaborado con empresas multinacionales. A la par he participado en política desde hace 20 años. Armando también colabora como editorialista con diversos medios de comunicación.

Correo: argaray123@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/armandogarayr

Tw: armandogarayr