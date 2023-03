Reformar el sistema de partidos 

Le pregunté a un amigo de 25 años, ajeno a la política, que tiene su negocio y terminó estudios universitarios, si cree que mantener la democracia es una prioridad y me respondió que no importaba, que no le molestaba una dictadura si con eso se solucionaban los problemas de nuestro país.

Esto ya lo había escrito aquí porque lo vi en encuestas hechas por organismos internacionales, pero no me había tocado esa respuesta en directo y por una persona tan cercana. Mis alertas personales se encendieron y me puse a analizar qué fregados estaba pasando. Sabemos que la democracia es la vía que más responde a un país con libertades personales y sociales, pero no ha dado los resultados que la población espera. La primera pregunta que me hice fue: ¿las personas estaríamos conformes en algún momento, o la inconformidad es un estilo de vida? La respuesta es que esta vida es un camino constante, porque el estado de bienestar no es un punto fijo sino un camino constante que siempre tenderá a buscar algo mejor. Por lo tanto, siempre tendremos inconformidades pero las personas necesitan ver respuestas a los problemas del momento. Aquí me hice la segunda pregunta: ¿por qué nuestra democracia no ha podido dar soluciones a estos problemas? Esto es gracias a la incompetencia de las personas que toman decisiones en los gobiernos, desde los jefes de Ejecutivos hasta el burócrata de ventanilla que no está capacitado. Gracias al actual sistema de partidos es que no podemos mejorar la eficiencia y eficacia de las respuestas de nuestros gobiernos.

Tenemos una democracia cooptada por un pequeño grupo de partidos que sabemos que dentro de ellos tampoco hay democracia y que son mandatados por liderazgos que tienen cierto número de afiliados. Este sistema ha hecho que las cuotas repartan las candidaturas y esto se reproduce en los gobiernos metiendo familiares o amigos que no están capacitados y que no tienen la aptitud para estar al frente de alguna oficina pública.

Tristemente, a la ciudadanía nos han hecho creer que esto es así y no puede cambiar. Que si quieres participar tiene que ser por medio de un partido político o de algún amigo con influencias. Pero la democracia real no es así, una democracia libre le abre las puertas a las personas, tiene apertura a la opinión de la gente y además elige a los mejores para que gobiernen, para tomar las decisiones, para que se hagan cargo de los problemas comunes. Cosa que no ha pasado en las últimas décadas en nuestro país.

Entre más tardemos en tomar esta decisión, más desencanto tendremos de la democracia. No esperemos a que sea demasiado tarde.

Lo primero es romper el paradigma de que los que mandan son los partidos. Debemos saber y creer que las cosas sí pueden cambiar y que urge que esto suceda. Se pueden reformar las leyes que mandan a los partidos. Hoy más que nunca los partidos están herméticos y no soltarán el poder de decisión de quienes serán las candidaturas, esto es sumamente peligroso en una etapa donde urge la participación ciudadana. Tenemos que apoderarnos de estas instituciones o exigir más facilidad para crear nuevas opciones. Sólo un loco cree que haciendo lo mismo tendremos resultados diferentes.