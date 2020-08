Regreso a clases. Aprende en Casa II

“La pandemia no ofrece muchas opciones…”, declaró en su primera conferencia vespertina nacional, del 4 de agosto, Esteban Moctezuma, secretario federal, en el marco de la presentación del regreso a clases y la nueva estrategia educativa Aprende en Casa II. La expresión espontánea de Esteban Moctezuma parece que obedece a la dificultad para armar una estrategia educativa interactiva con plataformas virtuales, ocasionada por la falta de conectividad a internet de más del 40% de la población en México, de ahí que se haya optado por iniciar el ciclo lectivo 2020-2021 de manera remota, teniendo como medio preponderante la televisión educativa, la cual tiene una cobertura del 94% entre las familias mexicanas. Para lograr este objetivo de política pública educativa se firmó un trascendental convenio de colaboración con cuatro televisoras nacionales, ampliando el espectro televisivo a siete canales adicionales que transmitirán los contenidos educativos de todos los niveles de educación básica, de ocho de la mañana a siete de la tarde y con posible retransmisión. Además quienes no tengan acceso a televisión será mediante la radio, o través de cuadernillos de trabajo elaborados por la misma secretaría. Mientras el semáforo no esté en verde no podrá haber clases presenciales, o la aplicación del modelo híbrido. Así que los niños mexicanos de las escuelas públicas a partir del 23 de agosto estarán en casa, por tiempo indefinido, siguiendo por la televisión en cadena nacional sus clases correspondientes a su año escolar.

Después de la primera exposición de esta nueva estrategia todavía quedan muchas dudas por resolver dada la complejidad de la operación del sistema educativo que en México tiene más de 32 millones de alumnos y por eso al estilo de López Gatell, todos los días hasta que inicien las clases, el titular de la SEP estará dando diariamente una conferencia televisada a las cinco de la tarde para ir despejando las cuestiones más puntuales. Lo que sí queda muy claro, es que al mantenerse la estrategia de educación a distancia obligados por las condiciones de la pandemia del Covid-19 con un medio unidireccional como es la televisión educativa, la disponibilidad y el esfuerzo que se va a necesitar de todos los actores educativos: alumnos, maestros, papás especialmente los que tiene que estar trabajando, autoridades y sociedad en su conjunto va a ser indispensable, porque estamos de acuerdo que no teníamos otras opciones para regresar a clases.