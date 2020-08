Regreso a la realidad-virtual 

Esta semana y las dos próximas, muchas de las instituciones educativas del país retoman los programas de impartición de clases. A pesar de las disposiciones mínimas para poder bajar el impacto de la pandemia, la necesidad de reactivación económica y el confinamiento por periodos largos han tenido como efecto el alargamiento del fin o de la reducción de contaminaciones. Aunado a la desinformación continua, diaria, de las autoridades de todos los niveles, vienen los efectos reales en cuanto a la mentalidad de cada uno de los ciudadanos frente a la crisis.

Por un lado, existe una gran porción de la población que tiene la esperanza de regresar al pasado, a la situación antes de la pandemia, a los esquemas de trabajo y vida que se tenía en el año pasado. No se entiende que esto ya cambió, ya modificó nuestras vidas y que muchos de los comportamientos y actividades del día a día son, y serán, diferentes, tanto dentro de los hogares, como fuera de los mismos. Nos quedamos “anclados” a una realidad que no volverá, y nos imaginamos un mundo por lo menos igual al pasado. Vivimos en la esperanza virtual del pasado. Algo parecido a la porción de la población que sigue con la “esperanza” de que el gobierno va a cambiar y que el futuro será mejor. Pero la realidad es hoy y, ni debemos de aferrarnos a un pasado, ni debemos de aferrarnos a un futuro de esperanza manipulada. Las dos posiciones son una “realidad-virtual”.

La situación del regreso plantea escenarios diferentes para algunos sectores. Gran parte de la población no cuenta con acceso a internet y equipo de cómputo para una educación virtual. Lo cual incrementará fuertemente no sólo la brecha de digitalización, sino el desarrollo educativo, cultural y social de la población. Aunado a la solución propuesta por el gobierno federal de utilizar la teleeducación para la enseñanza básica, regresando a un modelo utilizado desde los inicios de los 70, pareciera regresar a un mundo virtual del pasado. Seguramente la producción de los materiales y la pedagogía jugarán un papel importantísimo en el desempeño de los niños y jóvenes, al igual que el rol de los padres en el proceso ¿Cuál será el rol de los profesores actuales? ¿cómo intervienen en el proceso? Esperemos que no estemos preparando estudiantes con habilidades y conocimientos “virtuales”, donde las bases fundamentales del desarrollo educativo se vean mermadas y tengamos como consecuencia la generación “Covid”, que pone a prueba el sistema educativo de nuestro país hacia una generación perdida. Conforme pase el tiempo veremos el impacto de estas decisiones en los perfiles de los jóvenes profesionistas en la próxima década.

Pocas son las universidades o escuelas de otro nivel que su estructura, plataformas y profesorado están preparados para poder realizar el proceso enseñanza-aprendizaje de una forma virtual. Definitivamente el medio puede cambiar, presencial o virtual, la entrega de conocimientos y de desarrollo de habilidades es lo que pudiera ser la diferencia. No es lo mismo un profesor “tradicional” y su método de enseñanza, que un profesor a distancia, donde las dinámicas, la facilitación, la motivación, la forma de conducir una sesión está diseñada y preparada para tener resultados iguales o mejores que la forma tradicional. Además de las herramientas y preparación previa de estudiantes y ambiente para el mejor aprovechamiento.

Regresamos a la realidad, pero esta realidad es diferente, es un nuevo mundo, con nuevos ambientes, un mundo virtual, que llevado de la mejor manera nos conducirá a acelerar el proceso de una generación con herramientas acorde al dinamismo y desarrollo del nuevo mundo. Ojalá los diferentes niveles de gobierno estén conscientes del daño o beneficio que están haciendo a sectores de la población implementado medidas que pueden ubicar a nuestras regiones a la par del mundo o dejarlo indefenso en un atraso sin precedentes.





email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.