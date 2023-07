Regularización vehicular

El día 30 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se fomentan la compra e importación de vehículos usados extranjeros de Canadá y USA. Con ello “se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio familiar de las mexicanas y mexicanos, y se contribuyó a garantizar la seguridad pública, ya que permite identificar a los propietarios de dichos vehículos y, con ello, evitar que estos se ocupen para cometer actos ilícitos”,.., “se ha logrado recaudar tres mil novecientos cincuenta y un millones novecientos noventa y dos mil quinientos pesos”.





El tema aquí en el sentido económico es la administración de la pobreza. Es decir, como un vehículo usado puede ser un patrimonio familiar si no es un activo, sería en todo caso un pasivo. Si uno adquiere un vehículo nacional no solo deduce impuestos, sino que le puede dar usos alternos de transportación con completa seguridad. Los estados norteños se han chatarrizado con la entrada de un ejército de vehículos usados, mismos que le dan al ciudadano una sensación de no pertenecer a una clase social menos favorecida.





Así, de esta forma, podemos observar cómo transitan por todas las avenidas de esta ciudad vehículos que apenas pueden circular y hasta en las calles vemos por cientos estacionados saturando el sistema vial y asfixiando la circulación de la metrópoli, que dicho sea de paso está a punto de colapsar.





Desde luego que aumentar el padrón vehicular tiene sus ventajas para los gobiernos como es incrementar la recaudación (una razón poderosa para no meter sistemas de transporte público eficientes), pero también tiene sus contras como es el caos vial, el aumento de accidentes de tránsito y van en contra de tener una ciudad verde como han sugerido algunos grupos empresariales.





Sí, es cierto, en Chihuahua se necesita tener un vehículo dadas las condiciones adversas del transporte público, pero no es raro encontrar en nuestras casas de a tres o cuatro vehículos por familia. Abrieron el mercado y es el mismo mercado el que se regula con la oferta y demanda, hubiera sido mejor aplicar una política de segmentación y dirigirla a aquellos ciudadanos que lo necesitaran nada más; este tipo de acciones distorsionan el mercado y crean incentivos negativos para la sociedad más no así para un grupo de importadores que lucran con la oportunidad de maximizar sus beneficios vendiendo chatarra cara.





Dado lo anterior lo único que queda es darle sustentabilidad al crecimiento urbano vial. Arreglar las calles, pintar lo carriles, dejarles banquetas y cordones, arreglar los semáforos, establecer límites de carga de transporte pesado instituyendo horarios de circulación para los mismos, exigir cajones de estacionamiento en todos los negocios, los suficientes; limitar los permisos de construcción y acabar con la corrupción inmobiliaria, etc. Los chihuahuenses podemos ver diariamente la anarquía vial, un sinsentido urbano, situación que tiene un costo económico y social muy alto, no es un asunto para luego, es para ayer y de eso depende la sustentabilidad de esta ciudad.

