Reinventando el poder

Por: Jorge Cruz Camberos

Pasan las generaciones y seguimos viendo cómo las autoridades ejercen el poder de forma vertical; históricamente en nuestro país las decisiones gubernamentales han sido impuestas desde el Centro, aunque puedo decir que en los dos sexenios anteriores al actual se había fortalecido en gran medida un federalismo que fue casi sepultado -hoy- por AMLO y su gente.

Sabíamos que no todo estaba bien y era perfectible, no obstante la 4T, tratando de “corregir” ese avance, actuó autoritariamente para engendrar su más íntima necesidad de acumular el poder, en vez de atender de manera específica esa “enfermedad”, regresando a todo un país a políticas que se vivían en la década de los 70, es decir hoy tenemos un centralismo enraizado, mas no un regionalismo que potencie las posibilidades de las masas.

Tenemos un reto fuerte: nuestro país, viviendo en un mundo globalizado, está chocando de frente contra “la bestia” de las tendencias mundiales, por ello resulta lógico pensar que tenemos que ver hacia adelante, por supuesto aprendiendo de nuestros errores, no repitiéndolos, entendiendo que debemos de buscar un crecimiento colectivo.

¡Ya lo sabemos!, es imposible que desde el Centro se puedan atender las problemáticas locales, sobre todo porque en nuestro México es muy diverso, en cada una de sus regiones. En esa tesitura les puedo decir que el poder se debe ejercer para solucionar los retos que tenemos de forma local y no de manera generalizada.

De ahí se desprende la siguiente interrogante: ¿Qué se puede hacer para complementar las iniciativas nacionales que no atienden los problemas locales? Tenemos que rescatar y difundir a los liderazgos locales y sus áreas de influencia, independientemente de qué sector vengan, sea el público, privado o el social.

Tenemos que enfocarnos en cómo lograr un crecimiento económico regionalizado, para brindar mejores empleos, mejorar la educación con el impulso a las habilidades personales que atraigan mejores empleos. Que nuestra misión sea estimular el emprendimiento y la innovación para tener más y mejores empresarios.

Es fundamental la creación y el fortalecimiento de una red empresarial y ciudadana de la mano del gobierno local, que pueda complementar y atender las áreas en las que el gobierno federal no puede, pues desde los municipios es más fácil detectar problemas y actuar con los liderazgos

En Chihuahua estamos viendo una manera diferente de colaboración entre el sector productivo y el público, poco vista en México, sin embargo, requerimos mayor participación de nuestros ciudadanos.

Mi propuesta es: juntos mejoremos las finanzas, encontremos los mecanismos para impulsar la creación de nuevas empresas que estén enfocadas en el sector agroindustrial y alimenticio, a la electromovilidad y ciberseguridad, por mencionar algunas, en el marco de la visión de “Chihuahua Futura”, basados en las competencias y habilidades con las que contamos en Chihuahua.

En el sector público invertir en mejorar la competitividad de la ciudad será un detonante para que ésta crezca y se desarrolle a niveles nunca antes vistos; el tema es, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo, por nosotros y por nuestros ciudadanos? Hasta pronto.





Maestro en Administración Deportiva y presidente de Coder Chihuahua