Relato empírico

El modelo actual de movilidad urbana está llegando a su fin. Hace ya casi 40 años con profunda visión se dio pie a las magnas obras de vialidad (periférico de la juventud) que le darían a esta ciudad la sustentabilidad necesaria para su crecimiento y consolidación económica. De esa visión hoy ya no queda nada. Con un parque vehicular de más de 550 mil unidades, la capital experimenta un caos vial casi a cualquier hora del día. Las vías de acceso (o salida) de la ciudad, Aldama, Juárez, el Reliz, Cuauhtémoc, etc., son una encrucijada interminable de vehículos. Esta persistencia de seguir utilizando trasportes privados para desplazarse, a raíz de una falta completa de políticas y acciones del transporte público ha llevado a la ciudad a una asfixiante saturación en sus calles. En su momento fueron exitosas las obras emblemáticas de vialidad como el periférico de la Juventud, el Francisco R. Almada o la vialidad Sacramento; los puentes sobre la avenida Teófilo Borunda, la vialidad Los Nogales, La Cantera o los que se encuentran sobre la Av. Homero sin dejar atrás los túneles. Muchos de ellos construidos en una sola administración municipal de forma muy efectiva. Hoy, después de dos años de gobierno municipal se nos presenta como magna obra del segundo informe un puente más ubicado en las Av. Fuentes Mares y Nueva España que agilizara el tráfico de ese sector de la ciudad resultando insuficiente. La solución es la implementación de sistemas de transportes colectivos subterráneos o aéreos que muevan grandes masas de personas a grandes distancias, en poco tiempo y a precios definitivamente más económicos. El deterioro de las calles y avenidas se debe a la gran densidad de vehículos y camiones que circulan por la misma, nunca acaban de tapar baches, ¡vaya usted a saber a qué costo! Si esta alternativa no se encuentra dentro de los planes presentes o futuros de los ediles municipales, al menos si deberían prestar atención a: pintar los señalamientos de carriles, banquetas y acotamientos; resaltar los pasos peatonales; pintar los medios de contención, bardas y resguardos de aceras; impedir que pongan entrada de vehículos sobre banquetas, iluminar las avenidas no a medias como están hoy, erradicar la corrupción en la entrega de permisos comerciales sin estacionamiento; impedir el tránsito de vehículos pesados o de carga a horas pico por las principales avenidas de la ciudad e incluso por las colonias populares; realizar pruebas de pericia de manejo; limitar las licencias de conducir a los jóvenes ya que más del 30% de las nuevas licencias son para ciudadanos menores de 18 años, sin madurez vial; sincronizar los semáforos, reponerlos donde no funcionen; cambiar las bayas por topes con pendientes suaves y bien señalados; colocar señalamientos claros; administrar tiempos para recoger a alumnos sobre las avenidas, etc., ya casi es tiempo de recaudación fiscal, nuestros impuestos deben estar mejor administrados, emplearse con criterios técnicos para resolver los problemas de raíz y darle una mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad.