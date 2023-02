Relatos de mi madre sobre el Chihuahua de antaño 

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

Maestro investigador

Universidad Autónoma de Chihuahua





Hace muy poco tiempo, me puse a limpiar los cajones de mi oficina y para sorpresa, me encontré una caja con documentos valiosos, ya que contenían algunas vivencias tanto de la familia paterna como de la materna, entre esas hojas, estaba un escrito de mi madre Ernestina, donde platicaba diversas vivencias que tuvo de niña al lado de su familia, me refiero a sus padres, mis abuelos, así como de sus hermanos, mis tíos, y en esta ocasión se los comparto con mucho aprecio, esperando sea de su interés.

Calle 11a. (hoy Venustiano Carranza) y avenida de “El Árbol” (hoy Niños Héroes) cuando no estaba urbanizada en los años 40a. del siglo pasado (Foto-APCUCh).

“Mi relato -comenta mi madre Ernestina- empieza desde que tuve uso de razón; me da mucho gusto contarlo, porque abarcan tiempos bonitos de nuestra querida ciudad de Chihuahua, por lo que espero, sean de su agrado. Les digo que nací en 1936 y mis recuerdos vienen desde cuando tenía cuatro años; me gustaba escuchar la radio con la familia; éramos muy pobres y ese radio lo había sacado mí papá Antonio en la mueblería “SYR” o Salinas y Rocha en el mero centro de la ciudad, de marca RCA Víctor y para fortuna de nosotros, éramos los únicos en la vecindad que tenía un aparato de esa índole. Por cierto, que, cuando no teníamos para el abono, nos salíamos a un cerrito llamado de “Las Mujeres”, donde hoy se encuentra construido el templo de San José de la Montaña, iglesia edificada por el padre Francisco Porras García, ya que estaba cerca de nuestro domicilio.

“Mi familia se componía de mi madre Ernestina que falleció en 2010; mis dos hermanos, Mario y Ramón, mis hermanas, Alicia, Cristina y Chita, junto a dos tías, cinco primos y tres perros que se consideraban como de la familia, los cuales se llamaron: Campeón, Greñas y Amapola, que siempre fueron nuestros calentones en tiempo de frío, pues dormían en nuestros pies y nos calentaban muy sabroso. Mi mamá estaba casada con un buen hombre, mi padre de nombre Antonio, sin duda éramos felices. Muy comúnmente el día de finados, íbamos al panteón a visitar la tumba de mi abuelita, como no había medios de transporte como ahora, nos echábamos una caminata desde el cerro de “Las Mujeres” que está en la calle 43 y Aldama, hasta el Panteón Municipal. Me acuerdo que de todos lados de la ciudad, se veía gente cargando botes con flores, azadones, palas, picos, botes de pintura, cruces y sombrillas.

“Cuando vivíamos en familia, mi mamá se iba a trabajar y mis hermanas y yo, íbamos a juntar frijol, trigo, naranjas podridas y chile en los contenedores de la estación de ferrocarriles que se encontraba por donde hoy es la avenida La Junta y el canal del río Chuvíscar, hoy la avenida Teófilo Borunda. También cerca de la estación, allá por los años 50, se juntaban decenas de braceros que buscaban una oportunidad allá en Estados Unidos; ellos instalaban carpas a lo largo del espacio mencionado donde vivían, esperando esa valiosa oportunidad, sin embargo, mientras les llegaba la suerte, tenían muchas necesidades, de las cuales, gracias a varias vecinas del lugar que se ponían a vender comida, tacos, enchiladas, calditos de todo tipo, de pollo, de res, así como tamales, menudo y burritos de diferentes guisados, con ello, los braceros tenían la oportunidad de comer como si estuvieran en casa y a precios populares. Además de la comida, esas mujeres también sacaban un dinerito lavando ropa de los braceros instalados a lo largo del Chuvíscar y La Junta, estas benditas mujeres lo hacían en las aguas cristalinas del río donde a punta de tallar y tallar las prendas, quedaban como nuevas. Así mismo, los que traían más recursos económicos en la bolsa preferían irse a hospedar al Hotel Napoleón, que estaba frente a la estación. Me acuerdo y se me hacía curioso que, algunos de los hijos de esos braceros que regresaban de “gringolandia”, les llamaban “pochos”, esta palabra, es definida como todas las personas que adquieren costumbres de los Estados Unidos, así mismo, me llamaba la atención, porque hablaban una mezcla de español con el inglés, pero bien “mocho”.





“Me cuentan que cuando tenía escasamente cuatro años, el mundo estaba en crisis debido a la Segunda Guerra Mundial que había iniciado oficialmente en septiembre de 1939 y por este conflicto, supuestamente se había venido una situación de pobreza fuerte en nuestros barrios, sin embargo, años más tarde, me daría gusto ver una noticia de un periódico que había llevado mi papá Antonio, un “extra” publicado por El Heraldo de Chihuahua donde se concluía la guerra en el planeta. Por esta noticia, mis papás se animaron a reiniciar de nueva cuenta los días de campo hacia las aguas cristalinas del río Sacramento y Chuvíscar los domingos. Al igual que nosotros, también se empezó a ver mucha gente que iba hacer lo mismo, cargando bolsas con el lonche y refrescos, sogas para poner columpios y muchas otras cosas más. La gente caminaba a pie hasta la Junta de los Ríos, porque recuerdo que casi nadie tenía automóvil, sólo las personas pudientes lo tenían y podían ir de día de campo en ellos.

Jardín de las Rosas, un lugar lleno de árboles y flores que existió en la ciudad de Chihuahua (Foto-APCUCh).

“El río Chuvíscar y Sacramento eran como un vergel, un lugar paradisiaco teniendo en mis recuerdos que corrían aguas cristalinas; eran anchos, con árboles inmensos sus ramas se juntaban de uno extremo al otro donde colocábamos los columpios y también buscábamos un espacio para descansar y divertirnos; la gente que quería descansar ponía cobijas y se acostaba en la sombra de los árboles que casi todos eran álamos, sauces llorones y uno que otro fresno; me acuerdo también, que se rentaban caballos y paseaban a la gente por la orilla del río por una cuota muy modesta, sin embargo, hoy en día, me da tristeza andar por estos rumbos porque ya está todo fincado y los ríos se han convertido en la “cloaca” de la ciudad donde corren aguas pestilentes y negras con montones de basura y fauna nociva.

“Al otro lado de la ciudad tenía unos familiares que vivían en el barrio de “El Palomar” y desde ahí veíamos todo el panorama de la ciudad, especialmente del centro donde a orillas del Chuvíscar corría la avenida de “El Árbol”, nombre que hacía alusión a la gran cantidad de árboles que la bordeaban desde la calle 14 hasta la avenida Colón, lo más sorprendente de todo esto es que, las ramas de los grandes álamos, fresnos y sauces llorones, se juntaban de un lado a otro, y la avenida no tenía pavimento, pues sólo algunas calles más arriba estaba bien pavimentadas. Por el lado de la calle Cuarta y Doblado, existían los mesones donde llegaba la gente con sus carros de mulas a vender su mercancía, por ahí, existió el “Jardín de las Rosas”, era como un parque donde había muchas flores y árboles, recuerdo que cuando yo tenía siete años, hubo un congreso eucarístico y casi todos los niños de Chihuahua hicimos la primera comunión en ese lugar. Para tal importante evento, me compraron un vestido largo de color blanco con el qué hice mi primera comunión; después de esto, nos llevaron a todos los niños y niñas a desayunar al hermoso ¨Jardín de Las Rosas”, ahí, nos sirvieron chocolate con una esponja, bueno, para mí fue el día más grande de mi vida, pero no porque había hecho la primera comunión, sino porque fue la primera vez que había tomado chocolate de verdad con una pieza de pan, pues repito, éramos gente muy pobre…esta crónica continuará.

