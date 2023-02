Relatos de mi madre sobre el Chihuahua de antaño 

(Segunda parte)

Por: Óscar A. Viramontes Olivas

violioscar@gmail.com





Contar crónicas sobre las experiencias de la gente, forman parte del rescate de la memoria de la misma ciudad que se concentra en la vida de los barrios y colonias; de cada uno de sus personajes y protagonistas que nos hacen de nueva cuenta vivir momentos de nostalgia y nos recuerdan aquello que ya se nos había olvidado, por ello, en esta segunda parte de los relatos de mi madre Ernestina sobre el Chihuahua de antaño, nos ponen la piel “chinita” por sus hermosas andanzas que sin duda son para volverlas a vivir, ¿no lo cree?. “Cada año llegaba a Chihuahua -comenta mi madre- un circo de nombre “Beas” que se instalaba en el rumbo donde siempre se han instalado los grandes mercados en el centro de la ciudad allá por la calle Cuarta y Niños Héroes, antes la avenida de “El Árbol”.

“Casi siempre en tiempos de lluvia, el río Chuvíscar que cruza toda la ciudad se desbordaba o se salía de su cauce debido a todos los obstáculos que tenía como parte del crecimiento urbano desordenado, lo que originaba que el majestuoso río se desbordara o se saliera de su cauce, llevándose todo lo que encontraba a su paso, por lo que el circo tenía que suspender funciones, esto ocurría regularmente en los meses de mayo, cuando se venían de repente esos aguaceros que no te los imaginas que van a precipitar; hoy lamentablemente, ya no llueve como antes y los ciclos de las lluvias se han alterado bastante. Quiero agregar con esto, que la ciudad de Chihuahua era muy chica, pues al norte terminaba en el barrio del Santo Niño y se prolongaba por el lado de la colonia Industrial, y terminaba dos o tres cuadras arriba de la glorieta de Jesús García y hacía el este, se terminaba en la avenida Juárez y 45 a; Nombre de Dios que está hacia el norte, estaba completamente separado de la zona urbana de la capital en los años 40 del siglo pasado.

Cada año llegaba a Chihuahua -comenta mi madre- un circo de nombre “Beas” que se instalaba por la calle Cuarta y Niños Héroes (Fototeca-Antica).

“En la Juárez y 45 estaba una tienda de chinos y cuando iba a comprar alguna mercancía, me daban siempre “pilón” que contenía dulce piloncillo, una galletita o un barrilito con un chicle “Canels” y, como hacía mandados a las vecinas, me pagaban uno o dos centavos por mandado; había veces que guardaba para el domingo o para comprar cacahuates y dulce piloncillo, ambos, con un costo de un centavo cada uno; también, se usaban las pesetas y los tostones. Cuando tenía siete u ocho años vivía con una de mis tías, ella hacía flores de papel y siempre me gustaba ayudarle, saliendo a venderlas, haciendo un ramo en la mañana y otra en la noche y, como antes se usaba ir a la escuela en la mañana y tarde, salía al mediodía e iba a vender un ramo y en la tarde, vendía el otro. Había veces que ya noche andaba tocando puertas, ofreciendo mis flores, por supuesto, tenía una cliente que le dejaba el último ramo y siempre me las compraba teniendo el jarrón listo para colocarlas en el florero, lo hacía sobre todo por ayudarme.

“Las flores las vendía en 50 centavos, de ahí comprábamos el papel crepé, el alambre y la anilina; así vivimos durante cuatro años y prácticamente era la que sostenía la casa, pues mi tía nada más se dedicaba a hacer las flores y yo estudiaba y trabajaba vendiéndolas. Me acuerdo que en aquel tiempo (años 50) empezó el gobierno a dar un vaso de leche a los más pobres de las escuelas y por supuesto, ahí estaba apuntada. Posteriormente, acordaron hacer avena con leche y así empezaron los desayunos escolares que tanta falta hacían, pues había gente que mandaba a sus hijos sin desayunar. Por otro lado, mi tía siempre me estuvo diciendo que quería que yo fuera importante, siempre me gustó lo artístico, la poesía y como en ese entonces había un programa que patrocinaba el “Café Campeón” y que se desarrollaba en una escuela, ya no recuerdo en cuál, iban niños a cantar, recitar o tocar algún instrumento; yo tenía que aprenderme una recitación cada ocho días, había veces que no me las aprendía y me llevaba mis apuntes, pero un día, me creen que se me cayó el papelito y no supe qué seguía y tuve que bajarme del banquito que me ponían para que alcanzara el micrófono a recoger el apunte, entonces ya pude continuar, me puse de todos colores, me dio mucha vergüenza. El motivo de que fuera cada ocho días a ese programa, no era nada más por lo artístico, sino que nos regalaban un cuarto de kilo de café a cada concursante y, era el que tomábamos durante toda la semana.

“Nuestra comida diaria era una taza de café negro, un platillo de frijoles, una tortilla de maíz y nada más; de vez en cuando, llevaba mi tío un “machito” que se componía de gorditos de carne enredados en una tripa, pero esto era una vez al año, también de vez en cuando, me mandaba mi tía a comprar orruras de chicharrón que vendían a un lado de un hotel muy grande que se llamaba “Napoleón” que estaba frente de la estación de ferrocarril, este hotel en sus tiempos, debido ser muy bonito, pues recuerdo que una vez entré a vender mis flores ya cuando no era hotel y, tenía unos arcos hermosos, era grandísimo, abarcaba una manzana grande. Ya después lo hicieron vecindad, era de dos pisos, ahora hay casas fincadas y la tienda de los chinos estaba en la esquina del hotel hasta los años 60 del siglo pasado, ya no existe. Por ese rumbo, pero por la calle Aldama y 43, había una casa muy famosa que le decían “La Casa de Gloria”, como nosotros vivíamos en contra esquina yo veía que en la noche llegaban muchos carros muy elegantes donde se bajaban varones muy bien vestidos; se escuchaba música y le preguntaba a mi tía por qué todas las noches llegaban tantos carros y nunca me contestó. Ya sé imaginará, amable lector, a qué se dedicaba Gloria, que, por cierto, era una mujer muy bonita.

En tiempo de lluvia se desbordaba el río Chuvíscar, causando daños importantes a la población, debido al crecimiento anárquico de la ciudad (Foto- México en Fotos).

“En mi época, había mucha seguridad en las calles y por las noches podía uno andar tranquila. Cuando tenía 10 años iba a recitar a un salón de baile que se llamaba “Los Cocoteros”, como había variedad pues mi tía me mandaba a recitar, la variedad era en medio un baile, así que salía yo de ahí (de la calle Segunda y Aldama), caminaba hasta la 45a y nunca tuve miedo de que me fuera a pasar algo. Mi tío una vez consiguió trabajo de velador y mi tía y yo le llevábamos de cenar en la noche, tenía once años y caminaba desde la calle 45 hasta la construcción donde trabajaba mi tío por la calle Cuarta y Paseo Bolívar. Se me quedaron muy grabadas las 12 campanadas que daba el reloj del Paraninfo de la Universidad de Chihuahua a eso de las nueve de la noche, saliendo de la casa y nunca nos molestó nadie. Cuando pasábamos por la calle Aldama había mucha luz, porque existían unas menuderías, “La Poblana” y la “Fornarina”, ahí iba a comer menudo la gente que salía de los bailes; también había mariachis. Más adelante, pasábamos por la panadería la “Covadonga”, luego 1a ferretería del señor Padilla, donde compraba fierro viejo mi papá”…esta crónica continuará.





