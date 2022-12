Releyendo al mejor Julio Cortázar fantástico

Por: Mario Saavedra

La incertidumbre ante los relatos fantásticos de Cortázar (sobre todo los que conforman ese ya clásico que es Bestiario) se acrecienta en el momento en que suponemos poder recurrir a una explicación natural de ciertos hechos sobrenaturales, que por otra parte no se ajustan del todo a una lógica tradicional. Una exégesis “racional” de cada uno de ellos nos permite comprobar que efectivamente hay una ruptura progresiva con relación al terreno de lo posible, y aunque pasa inadvertida al lector común y corriente, considera recursos implícitos al género. Aquello que parece ser el resultado de una intrusión brutal del misterio en el marco de la vida real: “la metalepsis”, responde en verdad a un empleo magistral (tanto lingüístico como estructural) de los elementos constitutivos del relato fantástico. Hay toda una preparación por parte del escritor, quien es artífice de una sólida arquitectura literaria donde los “dinteles” mayores están apoyados por otros de menor calado.

\u0009Si bien un estudio acucioso de los relatos fantásticos de Cortázar diluye en buena medida una incondicional lectura como sentido sin qua non del género, no menos apasionante resulta el intentar descodificar tanto sus mecanismos como sus procedimientos. Construidos con sumo detalle, con artificiosa facilidad, se nos va revelando una estructura perfecta en la que todos sus componentes ––hasta los en apariencia menos substanciales–– tienen un por qué de existir. Tomando en cuenta que la atmósfera es de vital importancia, se puede corroborar que el criterio definitivo de autenticidad se rige aquí no a partir de la estructura de la intriga, sino en el trazo de una impresión específica, mecanismo este último a través del cual el escritor termina por seducir ─convencer─ a sus lectores.

\u0009Más allá de los mecanismos de la intriga y de las propias intenciones de su autor, los relatos fantásticos de Cortázar surten verdadero efecto por la intensidad emotiva que los mismos provocan, experiencia sui generis apuntalada a su vez en la aparición de potencias, mundos y hechos insólitos. Y si dichas experiencias poco o nada ajustan en el transcurrir cotidiano, para por lo mismo no poder ser juzgadas a partir de la lógica más ortodoxa y tradicional, lo importante aquí es que responden a los códigos marcados por una coherencia integral del texto, que trazan a la vez su propia e ineludible verdad. Estamos entonces, como escribió Callois, ante una “impresión de extrañeza irreducible”.

\u0009El carácter magistral de los cuentos fantásticos de Julio Cortázar, como bien se deduce de la experiencia que como “lectores embriagados” podemos tener de frente a sus siempre sorprendentes relatos de manufactura fantástica, está en el grado de persuasión o sugestión que los más de éstos producen en el lector, dominio tras el cual se llegan a esconder incluso las posibles intenciones deliberadas de su autor: las rupturas o metalepsis parecen darse más allá del escritor, incluso como si él mismo no las percibiera. En este preciso caso, no llegamos a dudar de los acontecimientos mismos, sino más bien de que nuestra manera de acercarnos a ellos o de comprenderlos sea o no exacta, de nuestra propia capacidad de percepción y de atención.