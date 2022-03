Estoy platicando con una joven sobre los futuros edificios que se yerguen enormes en el malecón de Mazatlán, hoteles, condominios, departamentos, oficinas, locales comerciales, monstruos de concreto que requerirán de todos los servicios y además aumentarán el tráfico enormemente en una vía que ya está congestionada, pero de repente me quedo callada ¡De qué me han servido los cursos de positivismo que he tomado!, no quiero darle un mensaje de un futuro caos, pero me dice convencida ante mi súbito silencio: La humanidad va a tener un final catastrófico, no hay remedio.

Me toma por sorpresa su respuesta, un panorama que ya he visualizado cuando veo que no hay freno, porque seguimos y seguimos sin parar atrapados en insistentes y destructivos círculos viciosos de comodidad, poder y dinero. Y me pregunto: ¿Y el positivismo, Roberta? ¿Se te fue tan rápido sólo con el comentario de una joven?

Lo que me llamó la atención fue la derrota que sentí en sus palabras: ¡No hay remedio!

¿Cómo están viviendo los jóvenes? ¿Ya se rindieron?

Ustedes dirán ¡Esa joven es sólo una persona que quizá ese día vio gris el mundo! ¡No todos los jóvenes piensan lo mismo!

Y sí estoy de acuerdo, pero los que no están pensando lo mismo, ¿qué piensan? O quizá no piensan, porque están tan entretenidos con los estimulantes mundanos que no tienen tiempo. ¡Hay que disfrutar hasta que tope! Y si topa ¿De dónde vino el trancazo?... que ni cuenta que venía.

¿Y los líderes que desde arriba nos manejan y controlan qué pensarán? ¿Estarán como el personaje del diablo que hace Derbez riéndose de las desgracias y de la fácil manipulación de las masas?

La vida sigue, pero la calidad de ésta es la que está en la cuerda floja, no podemos tener calidad de vida en un mundo que descuida su medio ambiente y muchas empresas e industrias están acabando con los invaluables recursos naturales. El dinero que se tiene que lavar se invierte en pantallas de negocios y uno de los preferidos es la construcción, y sin meterme al conflicto de esa fuente de riqueza, me atrevo a sugerir que los que nadan en dinero y no saben qué hacer con él se atreven a invertir en parques, en energías limpias, que dejen un legado natural para perpetuar la riqueza natural que nos es indispensable.

Uno de los círculos viciosos más preocupante es el de la construcción ¡a salirse de él con la creatividad de hacer otras obras que realcen, honren y cuiden nuestra madre naturaleza!

El gris de la construcción se extiende como una pandemia que mata lo vivo del paisaje, es hora que salvemos lo verde y aminoremos los excesos.

Moderación en consumo y contacto con la madre tierra son dos que en combinación sacan de los más profundos pozos de depresión y ansiedad, dos amenazas que cunden por haber dejado de lado la conexión con el vigor de salud y bienestar de la naturaleza. Y el reto urgente es salirse de las pantallas y ver alrededor para ver qué está pasando y hacer algo al respecto.

REMEDIO ¡TODAVÍA HAY REMEDIO! ÚNETE PARA ALCANZARLO.