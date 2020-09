“Ni los veo ni los oigo, menos les hago caso”.

Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, en su último informe de gobierno frente a sus críticos.





Es el título de una película mexicana de 1976, viene al caso por la “renuncia por motivos de salud” del Ing. Víctor Toledo (VT), secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

VT sin duda alguna ha sido el funcionario de mayor rango (secretario) en el gabinete presidencial de Andrés Manuel, que ha criticado con mayor profundidad y amplitud la administración de AMLO.

Su crítica es de fondo y la sustenta en hechos que hasta la fecha no han sido rebatidos por nadie, VT afirma que: reconoce que Andrés Manuel es un buen presidente, con muchas cualidades y muchos aportes valiosos en su administración.

Al mismo tiempo, VT menciona que existen al interior del gobierno federal contradicciones que hasta la fecha se han resuelto en beneficio de la élite económica nacional y transnacional, no del pueblo, no de la mayoría de la población.

Presenta casos concretos relacionados con el medio ambiente, en los cuales Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, presiona a diferentes secretarías para que los casos se resuelvan no en favor de la vida, no en favor del medio ambiente, no en favor de las grandes mayorías, sino en favor de la oligarquía nacional y sus aliados, las compañías trasnacionales.

Sostiene el Ing. Toledo que, el mismo Andrés Manuel está enterado de estos casos y da su apoyo a Alfonso Romo.

El Presidente en una mañanera, sin mencionar las críticas específicas, demoledoras, del secretario Víctor Toledo, una vez más ratificó su compromiso de la libertad de crítica a su gobierno, elogia al Ing. Toledo como el ambientalista mejor informado y más reconocido en su medio.

Dice todo eso, pero sus críticas de fondo, documentadas, las ignora, no las pone a debate, las desprecia y por lo tanto, las nulifica.

Un buen presidente como lo es Andrés Manuel sin duda, no debe de ser sólo honesto, también debe de tener la suficiente humildad para reconocer cuando se equivoca.

De presidentes soberbios ya hemos tenido bastantes en México, no necesitamos más.

El 11 de agosto del presente año, el Ing. Toledo publicó en La Jornada un artículo: Más allá del Espionaje: la operación Glifosato.

En este artículo, Toledo reconoce que el audio filtrado es real, contextualiza su crítica y la matiza reconociendo a la par de la crítica, que existen en el gobierno federal avances que se concretan en una iniciativa novedosa en materia ambiental, para: “regular y en su caso prohibir toda la batería de elementos que conforman un sistema alimentario perverso: herbicidas, fungicidas, insecticidas, cultivos transgénicos, granjas porcícolas y avícolas, comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas, monopolios de comercialización, campañas publicitarias falsas, etc.

El contraataque a esta iniciativa lo encabezó el Consejo Nacional Agropecuario, en complicidad con las trasnacionales agroalimentarias y agroquímicas, complicidad incluso de 3 altos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel.

¿Qué hará Andrés Manuel frente a esto?, ¿impulsará la iniciativa del renunciado por motivos de salud Ing. Toledo? o ¿se pondrá del lado de las trasnacionales de gran capital, de la industria de la muerte?

Como dice el Ing. Toledo al principio del artículo citado: “toda acción humana, sean decisiones individuales o familiares, políticas públicas o acuerdos internacionales, o se suman a la defensa de la vida (humana y no humana) o atentan contra ella”.

¿Quiénes son los 3 altos funcionarios del gobierno federal denunciados por Toledo como aliados de las trasnacionales?

Andrés Manuel los nombró:

¿Los seguirá sosteniendo en su puesto?