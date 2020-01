¿Repartir riqueza o repartir pobreza?

Dentro del rumbo del nuevo, bueno, ya no tan nuevo, gobierno federal está el objetivo de reducir la brecha entre la riqueza y la pobreza. Probablemente este objetivo sea uno de los más prioritarios para que salgamos de este bache de desarrollo. Más del 60% de la población de nuestro país vive en la pobreza o extrema pobreza [es el estado más grave de pobreza, un término que se utiliza cuando una persona no puede satisfacer las necesidades más básicas: alimentarse, beber agua potable, dormir bajo techo o tener acceso sanitario y a educación]. Se considera pobreza extrema a aquella persona que sobrevive con menos de $1,140 al mes.

La reducción de la pobreza también está como el primero de los objetivos del desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas y se supone que los países están trabajando hacia el logro de este objetivo tan importante para la humanidad.

Los países han realizado esfuerzos variados dependiendo de la situación de cada uno. La mayoría de ellos han enfocado esfuerzos en el mejoramiento del desempeño económico de las regiones que se ha visto obstaculizado por políticas ineficientes, conflictos internos, así como el divisionismo ético entre las poblaciones.

Hay que considerar que la pobreza va más allá de la falta de ingreso de las personas, tiene impactos de índole humano como el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda digna, acceso a la educación, acceso a los servicios de salud, la discriminación y exclusión social.

Las guerras agravan la situación, sobre todo para países o regiones pequeñas afectadas por conflictos que reducen o destruyen la capacidad productiva y elevan los costos de los alimentos.

Definitivamente y por experiencia de nuestro país en otras épocas, así como países que lo han experimentado, el “repartir dinero” no es una acción sustentable para reducir la pobreza, probablemente ayude momentáneamente, pero con efectos colaterales en el desarrollo y crecimiento de las personas.

Existen plataformas de preparación como el acceso a una buena educación, cosa que no está sucediendo, o por lo menos no hay la información para poder decir que los estamos enfrentando. El acceso a la salud, que en este reglón hay iniciativas que pudieran apoyar el entorno en este sentido. Pero sobre todo una forma estratégica es el acceso, incentivos y fortalecimiento de todo lo que implique desarrollo económico, creación de fuentes de empleo, fortalecimiento del mercado interno, cadenas productivas y esquemas de eficiencia productiva en las entidades de las diferentes industrias. No es, debilitando el aparato productivo del país con esquemas fiscales o laborales. Se requiere trabajar por lo menos en dos vertientes, desarrollo de talento humano en todos los niveles y áreas específicas, modelo de desarrollo económico del país y al mismo tiempo acciones que conduzcan a la reducción de la pobreza basado en trabajo, incentivos, educación y salud, sobre todo acciones de índole preventivo, que preparen esquemas que junto con el desarrollo económico puedan paralelamente crecer la riqueza y disminuir la pobreza. Ya tenemos historia y experiencia externa que el repartir pobreza no conduce al desarrollo, ni de las regiones, ni de las personas. Importante es mencionar que, hasta la fecha, las últimas décadas no hemos sabido o no hemos podido trabajar en las dos vertientes simultáneamente para poder sacar a nuestro país adelante a través de un modelo definido.

