No hay elemento nuevo, ni hay energía, no hay progreso.

No es más que repostería; no se ve una nueva cosecha.

No es más que repostería.- Somos ilusionados con la hilaridad o admirados con proezas que suceden raras veces y que se combinan con los actos ordinarios de la vida.

Es heroico de parte de mujeres como Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Lidia Cacho, Denise Dresser, Rosario Mosso, Adela Navarro, Rosa María Méndez, Orquidea Fong Varela (La Gran Farsante), Ceci Flores (Madre Buscadora) y tantas comunicadoras con una valentía edificante. O de plano cada una o todas mienten o a quienes evidencian en la corrupción no tienen respeto por la verdad ni por la mujer. O son estúpidos y tienen sus sinrazones o intereses. En ellos la pobreza de sus invenciones es verdaderamente grande.. Nuevos nombres, más nunca nuevas cualidades en los hombres y en las mujeres.

Ya lo decía el pensador Antonio Caso: Somos más hábiles para mentir, pero no más buenos.

Llama la atención que en la exagerada propaganda por el nuevo sexenio, se quiera fanatizar al “pueblo bueno” incidiendo en que se trata de la primera mujer en presidir México en 200 años. En cierto sentido sí , pero resulta que este mandato de una mujer judía mexicana terminará cuando los mexicanos estén celebrando ya los 500 años de las Apariciones Guadalupanas (1531-2031). Nada más mexicano que la verdadera Morena del Tepeyac. Diría Octavio Paz que la Virgen de Guadalupe ha hecho más por todos los mexicanos, que todos los políticos juntos. Manipulador y demagogo López Obrador registró su partido el 12 de diciembre de 2017. De 98 millones de electores, sólo votaron 35 millones. Casi 70 de millones de mexicanos no votaron o votaron por otros.

Admirable la diputada del PRI que ha revelado que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) cuesta sostenerlo anualmente 1 mil millones de pesos. Y la oclocracia u ogro filantrópico (burrocracia) lo quiere desaparecer. La legisladora ironizando expresa la falta de honestidad del actual régimen y sus lacayos en el Legislativo. Cada 2 horas Pemex pierde mil millones de pesos. Cómo no van a estar felices de desaparecer el INE, INAI y la Corte Suprema, si no quieren decir qué se hace con los casi 300 mil millones de dólares que anualmente recibe Pemex. ¡Ah, y no sólo tiene pérdidas, sino deudas!

No sé, pero creo que sí deben estar arrepentidos de sentirse engañados los buenos investigadores periodistas de medios como Proceso. La 4T desmanteló y arruinó prácticamente el semanario. Sí hay valores y ética, el problemón es el cinismo en que vivimos. Diría Kapuschinsky Los cínicos no sirven para esto.

De aquí el vano esfuerzo de retener siquiera una pepita de este fino oro que se desliza como un torrente de nuestras manos. En el auditorio de la UABC Mexicali, Rosa María Méndez, que trabajó para Reforma, le preguntó al artífice del fraude electoral contra Cuahtémoc Cárdenas (1988) , al Lic. Manuel Bartlet Díaz (director de la CFE), si tenía pensado en su visita a la frontera visitar o ir de compras a California. Donde seguramente lo están esperando para detenerlo por el crimen del agente Enrique Kiki Camarena, originario de Calexico, California. El ex secretario de Gobernación enfurecido no quiso decir nada.

Hay versiones periodísticas refiriendo los ciento o miles de hectáreas propiedad de Bartlett en la Riviera por la que atraviesa muchos kilómetros el Tren Maya. Y ya los ecologistas alemanes verifican los irreversibles daños a la Selva de Yucatán, y el sureste mexicano.

No hay elemento nuevo, ni hay energía, no hay progreso. No es más que repostería…. Nuevos nombres, más nunca nuevas cualidades en los hombres y en las mujeres. ¿Será? No hay que perder las esperanzas, ni el entusiasmo de vivir.





