Resistencia y sobrerrepresentación

“El tramposo se hace trampa él mismo”.

Ralph Waldo Emerson 1763-1842

A la Memoria de José Ángel Cardona Canizales





Nada podrá traerte paz, más que tú mismo. Nada podrá traerte paz, más que el triunfo de tus principios. En un acercamiento a la verdad, al menos ideal, bien se dice que en el mundo ya pasaron de moda la izquierda y la derecha, ahora se trata de democracias y dictaduras.

Y todo lo que hacemos es una enseñanza para los jóvenes, para las generaciones actuales. Ajenas a lo que les plantean los tradicionales medios de comunicación.

Entre las nuevas tendencias culturales y educativas, lo más rescatable y bello sigue admirando a la juventud, no se impone, los seduce la belleza de la creación y del arte.

Ata tu carro a una estrella. El intercambio educativo en las universidades captura la vida juvenil y humana. Tanta belleza en la naturaleza y la Creación, y miles de jóvenes y niños combatientes forzados por sus gobiernos, dejan sus sueños matando a otros jóvenes. Los alemanes en la 2ª. Guerra Mundial destruyeron millones de sus jóvenes y “enemigos”, narcotizados con pervitin o metanfetamina (cristal); así, los ingleses redescubrieron la fuente de la “fortaleza” de los nazis; dan metanfetamina a sus soldados y así los vencen en Egipto, por ejemplo. Cuantos siglos llevan las civilizaciones e imperios construyendo sobre arena sus naciones a partir de los narcóticos o drogas.

El ladrón se roba a sí mismo. Para cualquiera que tuviese la misma profunda y dulce humanidad de Emerson, la guerra de México en 1846 necesariamente vino a ser un golpe, y escribió en su Diario: “La anexión de Texas parece como uno de esos acontecimientos que retardan o ponen en retroceso la civilización”.

Cualquiera sabe que en Sinaloa, en las recientes elecciones y anteriores. Muchos coordinadores electorales de oposición fueron levantados o secuestrados días antes o durante el proceso electoral. Alberto Garza y su equipo de Código Magenta (Youtube) antes del proceso electoral 2024, documentaron cómo Sergio Carmona financió con dinero de procedencia ilícita las elecciones en Sinaloa donde “triunfo” Rubén Rocha Moya, y enseguida Américo Villarreal en Tamaulipas. Negar estas evidencias, o calumniar a la periodista Anabel Hernández, es como querer tapar el Sol con un dedo. Se puede engañar a un sector de la sociedad, pero no a todos.

La única forma de tener un amigo es siéndolo uno. Ama y serás amado. Qué es lo que queremos de todo corazón para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Por naturaleza los jóvenes aman la verdad; pero por ignorancia o seducción se adhieren a una mentira institucionalizada.

Como John Denver, Whitman, Bob Dylan, Carlyle; Waldo Emerson, sedujo y forjó generaciones de personas desde la autenticidad que tanto nos hace falta en el actual mundo de la simulación. Y no se mete en muchos problemas, simplemente deja ser lo que no puede resolver. Porque no todo se puede asumir o resolver, salvo observar cómo se desmoronan y de desmoronarán nuestras generaciones, países y naciones: “Me desperté en la noche lamentándome por no haber intervenido en este deplorable conflicto de la esclavitud (norteamericana), que parece necesitar nada más que de algunas voces persuasivas. Pero luego, en horas de sano juicio, me recobro y digo: “Dios debe gobernar su propio mundo y conoce su propio camino para salir de este abismo”.

Paradójico: el pensador Macario Schettino, intuyó la disolución del poder judicial y del árbitro electoral (INE), la viciosa sobrerrepresentación de los incapaces será la soga social y grupal. Eso parece ser.