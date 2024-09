Responder a la inseguridad con presencia y estrategia

En días recientes, han surgido alarmantes noticias de diversas regiones del país que nos informan de enfrentamientos que aterrorizan a la población. Y ante una realidad tan dolorosa y preocupante, no podemos negar la dimensión del problema ni minimizar la urgente necesidad de atención. Por el contrario, el único camino posible es la respuesta coordinada de todas las fuerzas del orden.

Los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides del Estado de Chihuahua, fueron víctimas de un alza en las acciones violentas. En nuestro Gobierno del Estado comprendemos que la única manera de evitar que estos hechos sigan ocurriendo, es resolver las causas desde sus raíces. Pero también comprendemos que para lograrlo, se necesita de un proceso de años, y sobre todo, de un trabajo muy estrecho con las autoridades de la federación, pues son delitos de competencia federal.

No obstante, igualmente estamos convencidos de que, para contener la violencia, es indispensable la presencia coordinada de las autoridades en las regiones “calientes”. Por eso, como respuesta a los hechos recientes, llevamos la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz a Ojinaga. Contamos con la presencia de autoridades federales y municipales, de manera que podamos encontrar nuevas vías para lograr la paz en la región; pero sobre todo, enviamos un mensaje contundente a los generadores de violencia: en el Estado de Chihuahua no se toleran las acciones que amenacen o perturben la paz de la ciudadanía.

Siempre he sido una convencida de que, ante los problemas de inseguridad, no podemos dejarnos llevar por la desesperanza, y creer que no hay nada qué hacer. Ante la inseguridad, hay que responder, pero hay que hacerlo estratégicamente. Por eso, en Chihuahua se ha desplegado una estrategia de seguridad con una inversión de más de 3,800 millones de pesos en equipamiento, una cifra histórica para nuestro Estado.

Hoy la Plataforma Centinela que es un sistema de videovigilancia modelo para el país, ya es una realidad para los chihuahuenses y sus familias. Nuestro centro de comunicaciones C7, único en México ya funciona en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua, Camargo, Parral y Delicias.

Para inicios del año entrante todos los Subcentros Centinela y con ellos, las más de 3 mil cámaras PTZ, 4 mil 800 cámaras fijas, además de 1,791 cámaras lectoras de placas, 102 arcos Centinela entre otros recursos tecnológicos, funcionarán al 100% de su capacidad, de tal forma que den cobertura a todo el Estado.

Además, el trabajo realizado en los últimos tres años ha traído consigo un resultado muy importante para la historia de nuestro Estado: por primera vez, nuestra corporación estatal recibió la certificación de confianza en Aplicación de la Ley y Comunicaciones de CALEA (The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), esto nos posiciona de manera internacional como una institución de seguridad de excelencia, con procesos y directrices confiables para salvaguardar el Estado de Derecho y las certezas jurídicas.

Somos conscientes de que el camino de la seguridad es largo, pero en Chihuahua seguiremos en esta dirección. No nos resignaremos a normalizar la violencia como parte de nuestra cotidianidad, y trabajaremos para hacerle frente, desde la inversión, la estrategia y la coordinación.

Abogada y Maestra en Administración y Políticas Públicas. Gobernadora del Estado de Chihuahua.