Responsabilidad afectiva: ¿Una verdad necesaria?

Por: Lizbeth Chavira





No es mentira que a lo largo de los años se nos han sido inculcados diversos valores. Dentro de lo básico, sabemos que son esenciales para lograr un correcto desarrollo social con la intención de preservar el equilibrio entre lo que está bien y lo que no; asimismo, son éstos mismos los que nos guían en dirección a lo políticamente correcto, de manera que si no cumplimos con ciertas pautas, estaremos cayendo en picada.

Sin embargo, hablar de valores es un tanto general y repetitivo, considerando que es este tema un tanto redundante; por lo tanto, para entender un poco mejor de este concepto—responsabilidad afectiva—resulta necesario, aunque un poco evidente, señalar qué valor sobresale en esta situación un poco particular.

Ahora, de acuerdo a lo que señala la Real Academia Española en sus diversas acepciones, responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y si bien dicho concepto nos direcciona a reconocer la responsabilidad de origen, ¿cómo logra ésta ligarse a las relaciones personales?

Bien menciona Marcela González Barrientos—psicoanalista y doctora en estudios de género—, el concepto de responsabilidad afectiva surge como parte de la crítica de los círculos feministas frente a un modelo de “amor romántico”. Es decir, se trata de hacerse cargo de los afectos que están en juego en las relaciones afectivas de todo nivel.

Más que nada, se trata de romper paradigmas en cuanto a esa clase de relaciones personales que implican poder o prácticas que—en su mayoría—suelen ser violentas, de forma que, en contraposición, se construyan vínculos desde el diálogo y el cuidado.

¿Amor romántico?

Romper las ideologías de un amor romántico implica abandonar el estereotipo de que la otra persona es quien debe solucionar todos nuestros problemas. En otras palabras, el cargar en ella expectativas irreales como si se tratase de una relación unilateral, cuando es todo lo contrario.

A su vez, debemos comprender que fortalecer el vínculo que tenemos con otros es una tarea que debe desarrollarse conforme a la honestidad, transparencia y la empatía; pero sobre todo, con inteligencia interpersonal.

¿Por qué la inteligencia interpersonal?

Howard Gardner—psicólogo que detalla diversas teorías de la inteligencia—explica que alguien con una buena inteligencia interpersonal es capaz de asimilar las intenciones de los demás, sobre todo sus sentimientos (aquellos exteriorizados), no sin olvidar—igualmente—a la inteligencia emocional, puesto que es ésta la que nos ayuda a analizar profundamente cómo nos hacen sentir los demás interpretando el significado de nuestras emociones y las del resto.

Hay que comprender que cualquier relación o vínculo se construye desde el diálogo, el reconocimiento de nuestros sentimientos y los de las demás personas.

El ser humano es social por naturaleza bien se dice, ¿pero sabe ser social?