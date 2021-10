Responsabilidad y compromiso… ¡Es tiempo de trabajar! 

Por: César A. Peña Valles, presidente municipal de Hidalgo del Parral

El pasado 10 de septiembre asumí el encargo de presidente municipal de Hidalgo del Parral, una responsabilidad que -no me cansaré de repetirlo- me llena de orgullo y de esperanza porque creo que es el momento indicado para retribuir a mi ciudad un poco de lo mucho que me ha brindado. Soy un hombre de trabajo y por eso acepté este gran reto de transformar mi entorno.

Desde el primer día de mi gestión salí a las calles como siempre lo he hecho, la diferencia es que ahora lo hice investido por la confianza de la gente y con una visión distinta de lo que me rodea, observé que Parral es muy grande, increíblemente extenso, tan inmenso que no se contiene sólo en mis humanas ambiciones. Es tan grande que ninguna persona o circunstancia jamás podrá hacerle sentir menos.

Ese día, el mismo ejército de soñadores que votamos por el cambio y la continuidad de un proyecto ciudadano tomamos Parral una vez más para concentrarnos en las colonias que sufren olvido... Hice que el nuevo gobierno escuchara a la gente y que la acompañara en sus necesidades, que pusiera manos a la obra desde ese primer instante.

¿Qué les puedo decir hoy, a estas alturas de mi vida, en este momento que considero el más importante?

Que vengo de abajo y quiero seguir ahí, cercano a la gente, conocedor de la necesidad y exigente de su satisfacción. Por 17 años me tocó ser contrapeso de la autoridad en los medios de comunicación, hoy me encuentro en una posición que requiere de la conciliación para lograr los cambios que se necesitan. Exhorto a los que hacen del periodismo una disciplina objetiva, en cumplimiento con su responsabilidad y compromiso social, a que no dejen de trabajar por la ciudadanía, porque gracias a ustedes tenemos instituciones eficientes.

Este gobierno es por y para los parralenses, cada funcionario que habrá de desempeñar alguna labor pública está obligado a corresponderle a la ciudadanía, es mi instrucción principal dejar a un lado sus intereses personales y que se pongan a trabajar. No hay fórmula secreta más que el trabajo duro y constante. El servicio público es una vocación, no una posición de privilegio en la que los ungidos se enriquecen a costa del pueblo.

Aplicaremos una política social que beneficie a la ciudadanía sin caer en el asistencialismo, desde programas como Médico en tu Casa y aquellos que emanan de la Instancia de la Mujer, a escasos 20 días de administración hemos atendido problemáticas como el regreso a clases presenciales y la prevención de delitos relacionados con el género. También a través de Vinculación Educativa y el Instituto del Deporte trabajamos en la rehabilitación de espacios deportivos en escuelas para nuestros niños.

Iniciamos con la entrega de uniformes escolares, un programa que merecía continuar vigente. Sabemos reconocer los éxitos de una administración pasada, pero no nos podemos quedar ahí, ahora toca mejorarlos e idear alternativas para que el número de beneficiarios sea mayor. Ese es mi compromiso, que Parral sea la Capital de lo Bueno, porque esto no sólo se trata del eslogan de mi gobierno, si no de mi principal objetivo, de mi misión.

A la luz de esta reflexión, puedo referirles con toda sinceridad, que no sólo asumí la responsabilidad y el honor de ser presidente municipal de Parral, asumí el compromiso de ser el portavoz de la exigencia común, el puente entre lo institucional y lo social, asumí ser quien le dé garantías a los parralenses de que un futuro mejor existe para sus hijos, y esto último, es algo que defenderé con mi propia vida.