Resultados de un mitómano en el poder

Al presidente Andrés Manuel López Obrador definitivamente ser cínico y mentiroso es lo suyo, ante el cúmulo de evidencia periodística, donde se exhibe a su núcleo más cercano planeando y ejecutando lo que será sin duda la red de corrupción que más dinero ha desviado en nuestra historia moderna. Ya es exasperante para los reporteros y la audiencia de las mañaneras las respuestas del presidente, cuando lo cuestionan acerca de los señalamientos sobre sus hijos, respecto al clan que han creado para desviar miles de millones de pesos; ¿qué responde?, que de qué medio de comunicación son, que forman parte del conservadurismo, que con Salinas, Calderón y todos los demás expresidentes callaban como momias, y así hasta como ya es su costumbre termina sin contestar nada.

Aunado a lo anterior, analicemos por citar de ejemplo el problema de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, los otros datos del presidente, según él, van a la baja los homicidios dolosos, que la extorsión, el cobro de piso y secuestro disminuyen día con día, esto debido a que a muy tempranas horas casi todos los días hace sus reuniones de seguridad, sabrá Dios que le dirán, porque en Guerrero, Michoacán, Guanajuato por citar algunos estados, el crimen organizado ha tomado por completo el control de comunidades enteras, maneja libremente el control comercial, de transporte, combustibles y cualquier actividad que les resulte lucrativa; Presidente levántese más tarde, pero en verdad cumpla con su trabajo y regrese la tranquilidad a todas esas comunidades que la han perdido, somos más los buenos, pero se requieren las mínimas garantías de seguridad para que la población ejerza sus actividades cotidianas.

Por último, cómo diablos dice que en seis meses vamos a tener un sistema de salud de primer nivel, a ese grado llega su mitomanía, como hará para lograr lo que no pudo hacer en cinco años y medio, como justifica la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, porque estas ocurrencias le costaron al país vidas, y cientos de millones de pesos, como justifica que en la actualidad aproximadamente cincuenta millones de mexicanos no cuentan con servicio de salud. Es sumamente desesperante ver como insulta la inteligencia de todo un país, como crea necesidades innecesarias; ya no sé si sea por ineficiencia o adrede, como es el caso de la falta de medicamentos, eso si, el resultado siempre es una afectación directa a los más necesitados, esos que dice querer tanto.