El pasado domingo 16 de julio la Selección Mexicana de futbol se consagró campeona de la Copa Oro 2023. Una final ríspida y cerrada contra Panamá que de principio a fin tuvo de todo: Goles anulados, entradas fuertes y un vergonzoso arbitraje digno de Concacaf. No fue hasta el minuto 88 donde de la zurda de Santiago Giménez surgió el gol azteca que se traduciría en el noveno título de esta copa para nuestra selección nacional. Pero ¿Qué sigue?





Recordemos que a pesar de la alegría de este fin de semana, la selección continúa parada en medio del limbo, donde ni siquiera cuenta con un director técnico oficial, ya que desde el principio la Federación Mexicana de Futbol fue muy clara con que la designación de Jaime “Jimmy” Lozano como nuevo entrenador era únicamente de manera interina para afrontar esta Copa Oro. Ahora bien, aunque en teoría la FMF sigue en esa postura, se sabe que se está considerando a Lozano como DT definitivo, ¿Y cómo no? si incluso los jugadores han hecho público su deseo de la permanencia del lamborjimmy.





Independientemente del nivel de dificultad, del cuestionable prestigio, y de cualquier otra variable, era sumamente necesario ganar algo ya. La mala racha que se vino arrastrando desde el proceso del Tata Martino hasta la, afortunadamente corta, etapa de Cocca ya había pasado a ser insoportable. He ahí la importancia de este título, no se trata de la Copa Oro en sí, sino de lo que esta victoria significa. No podemos hablar de una resurrección oficial, el tiempo ha sido muy poco y el torneo no es el mejor parámetro, estamos todos de acuerdo en eso, pero en caso de que Jimmy continúe al frente del banquillo, sí se puede hablar de un nuevo inicio y que, por lo menos, ha empezado de la mejor manera posible. Error imperdonable por parte de la federación si finalmente optan por traer otro técnico. Por lo pronto se ha ganado y se ha ganado bien, se ha levantado el ánimo y la confianza de un grupo de jugadores que han sido sumamente golpeados, turno de ellos para recuperar el cariño de su afición.





No se pierde de vista la misión 2026, la Copa del Mundo está más cerca de lo que parece, y como anfitriones estamos obligados a no hacer un “Qatar” y buscar hacer un “Corea”. En el trayecto se nos atraviesa la Copa América del próximo año y hablando de parámetros, este sí que sería uno real. Toca disfrutar este triunfo, toca esperar la decisión final de la FMF acerca de Jaime Lozano, toca no hacer polémicas baratas que enemistan innecesariamente a los jugadores, y toca (otra vez)... ponerse la verde.





Mario Ramírez / @LaFutboliza