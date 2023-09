Retoños de libertad

El peso estadístico del bienestar general es el resultado de un grupo de voluntades que apuntan a una dirección específica, esa dirección es esencialmente correcta y tiene por resultado, un estado mejor que el que se tenía con anterioridad. Mientras más evidente es el resultado positivo dado un conjunto de acciones bajo reglas que sean conocidas por todos, el progreso es más seguro, rápido y repetible. No podemos esperar controlar las decisiones descentralizadas de millones de esos seres humanos. Por esto, cada vez más, el liberalismo surgirá como efecto del exceso del centralismo.

La libertad del capitalismo se centra, de acuerdo a Johan Norberg, en la libertad de actuar y de experimentar distintas soluciones sin necesidad de encomendarse a mandatarios ni controles fronterizos, bajo el arbitrio de leyes que aseguren que la libertad de un individuo no atente contra la libertad de los demás. El capitalista se vuelve peligroso al no actuar de forma capitalista, es decir, cuando se vuelven aliados del Estado. Esto sucede cuando las empresas hacen política y los políticos hacen negocios. Es lo que se llamaría una economía “mixta”, donde ambos confunden sus papeles.

Hay que buscar, en todo momento, el entorno que mejor libere la creatividad humana. Se puede afirmar que actualmente los ricos son cada vez más ricos, pero también es verdad que los pobres son cada vez menos pobres. Más libertad entre la ciudadanía para elegir, intercambiar productos y estudiar una profesión, más libertad para intercambiar recursos, ideas, proyectos, inversiones, el desarrollo de nuevos fármacos, métodos de fabricación, mayor acceso a alimentos y aprovechar el conocimiento, la prosperidad e innovación de otros países es lo que ha elevado los niveles de vida.

La pobreza se ha reducido más en los últimos 50 años a nivel mundial que en los 500 años anteriores, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y eso se ha visto especialmente donde la prosperidad ha aumentado más gracias al crecimiento económico como en el este de Asia. Mayor bienestar material ofrece una mayor posibilidad de elección y exige más derechos políticos. Que las personas vivan mejor se debe en parte a la reducción de una de las manifestaciones más crueles del subdesarrollo y los regímenes centralizados: el hambre.

De acuerdo al economista Amartya Sen nunca se ha producido una hambruna en el ámbito de la democracia, pero se ha dado en distintos tipos de regímenes: sistemas comunistas, imperios coloniales, dictaduras tecnocráticas y sociedades tribales. El sistema dictatorial es lo que causa el hambre porque destruye la producción y el comercio, aunque la población pase necesidades. Por ello, la globalización es considerada una amenaza para los que buscan más poder estatal por medio de la democracia. A menor liberalismo y economía de mercado, menos derechos humanos básicos.

Además, los intercambios trasnacionales y la dependencia mutua reducen los conflictos entre estados. “Si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los soldados” frase atribuida al liberal Frédéric Bastiat. De 1988 a febrero del 2023 México sumó un total de 108 mil 846 personas desaparecidas, de las que 41% corresponden al sexenio actual. Hay que considerar la posibilidad de que la violencia en México sea producto de una sociedad cerrada al mundo y al ciudadano, que no crea riqueza porque no respeta los derechos individuales.