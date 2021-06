Retorno a clases.

Ahora que las elecciones dan paso a ganadores y perdedores, los triunfadores, están obligados a presentar propuestas concretas frente a las grandes necesidades de la población.

Una de estas lleva a preguntar ¿Cuándo deberían reabrir las escuelas de los niveles básicos para todos los alumnos?

Las autoridades educativas informan que existen condiciones para regresar a clases presenciales en este mes porque se ha avanzado en la campaña de vacunación general, y de los docentes en particular, pero reiteran que el retorno será voluntario. Señalan la posibilidad de instalar Comités Participativos de Salud Escolar, integrados por padres de familia y maestros garantizando medidas mínimas de prevención.

No obstante tal intención, la mayoría de las comunidades escolares replican que las escuelas no cuentan con las condiciones básicas para el regreso seguro a clases presenciales porque existe un número considerable de escuelas que, no tienen, o les falla agua potable; no cuentan con aulas amplias que permitan guardar la distancia entre alumnos, además de sistema eléctricos eficientes y todos los planteles requieren de una inversión para restaurarlas como efecto del abandono de casi dos años sin clases.

Responder al qué hacer frente a estas realidades lleva a cuestionar, no si las escuelas están a salvo de Covid, sino cómo equilibramos los riesgos que presentaría un retorno masivo y por ello cualquier decisión necesariamente debe considerar que el aprendizaje en línea no ha sido tan efectivo como las clases regulares y que el cierre de las escuelas durante casi dos años no solo puso en desventaja a los niños más pobres y vulnerables de la sociedad sino también el que la suspensión de las clases presenciales puso al descubierto las enormes brechas existentes en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, además del abandono que en lo general ha sufrido el sistema educativo de educación básica.

En suma, el que ha transcurrido bajo el signo de la pandemia es un tiempo con grandes pérdidas para la educación, pero este escenario lamentable puede y debe servir para revalorar el imprescindible papel de los docentes, así como para cerrar las brechas –digitales o de otro tipo– que niegan este derecho humano a miles y miles de niños y jóvenes.

Es claro que difícilmente se tendrán en el corto plazo las condiciones idóneas para un regreso seguro con todo y que es urgente el regreso a clases presenciales porque desafortunadamente el contexto postelectoral no es el más adecuado para resolver la problemática educativa y ni los salientes ni los entrantes darán solución pronta a tal urgencia.

Abrir todas las escuelas realmente necesita un pensamiento creativo y actuar fuera del discurso electoral pasado, mas bien requiere asumir la problemática desde las consecuencias que implicaría profundizar las brechas educativas y sus resultados negativos a corto plazo.