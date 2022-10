Retos a enfrentar en Chihuahua para evitar el “Día Cero”

Por: Mario Mata Carrasco

Para la JCAS, a 80 años de existencia, más que sólo construir obra pública o brindar un servicio público, el nuevo enfoque es el de garantizar el Derecho Humano al Agua, trabajando por lograr una Cobertura Universal de Agua Potable de forma continua, suficiente y asequible con calidad y conseguir la sustentabilidad hídrica estatal para que las siguientes generaciones también lo tengan garantizado.

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico.

En la actualidad no sólo el estado de Chihuahua, sino a nivel mundial nos enfrentamos al “Día Cero”, el día que ya no haya agua, cada vez más cercano, hoy es el momento para adquirir conciencia de la dimensión del problema, analizar y proponer acciones para mejorar el sistema hídrico de toda la región, buscando soluciones sustentables y equitativas. Desde ahora hay que tomar medidas de planeación, programación y gestión hídrica. Hoy es el momento para adquirir conciencia de la dimensión del problema y de actuar en consecuencia.

Por eso en Chihuahua se trabaja con planes y programas para encaminar las acciones y garantizar este valioso recurso.

En concordancia con el Programa Nacional Hídrico 2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, de nuestra gobernadora Maru Campos, es el documento rector que establece el quehacer y las prioridades de la administración estatal con el objetivo de mejorar las condiciones actuales del estado y encauzarlo hacia el desarrollo pleno y la prosperidad de sus habitantes. En el PED 2027 se determinó que el PEH 2040 sea una guía para la gestión sustentable del agua en el estado de Chihuahua, el cual tiene una inversión de $70,000 millones para las siete regiones del estado, a través de seis objetivos estratégicos y 743 acciones, las cuales también se encuentran reflejadas en el Programa de Mediano Plazo de Gestión Hídrica 2027.

Lo anterior no es posible realizarlo nosotros solos, por lo que la JCAS está realizando diversas alianzas estratégicas con diversos sectores, como son la academia (UACh, UACJ, Cimav), asociaciones civiles (AURECh, DIF, Asociación Mexicana de Hidráulica, etc.), diversas instituciones (Banco de Desarrollo de América del Norte, etc.) y recientemente con el Estado de Israel.

Por medio de estas alianzas juntos sumamos esfuerzos para:

* Propuesta, para la formulación y promoción de las políticas que orienten a la conservación de los sistemas hídricos.

* Planeación Hídrica y la Programación Hidráulica para promover el uso eficiente y responsable del agua.

* Promover la participación de los sectores social y privado en materia de agua.

* Promover el desarrollo de la investigación científica para la evaluación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad.

* Difusión, formación y capacitación para el cuidado y uso racional del agua.

* Participación del Estado y municipios en la vigilancia y gestión de las aguas nacionales, en el marco que establece la legislación federal en la materia.

“Todo por la razón, nada por la fuerza”.