Retos para la economía mexicana

El principal Reto para el próximo 2021 es la reactivación de la economía en todos los sectores. Somos un país que es rico en la mayor parte de los recursos naturales, me pregunto ¿cómo es que no somos un país de primer nivel? Pues en parte se debe al mal manejo y control de los recursos públicos en gastos innecesarios que no completan las necesidades de la población, además de ser así, no las solventan del todo.

Considero que algunos retos para el país es que las autoridades construyan acuerdos y encuentren puntos de afinidad.

Creo que el enorme desafío de nuestro país, que el México que existe, que siempre ha existido, sea dominado por el México civilizado, porque el que sabe construir acuerdos, encuentra puntos de convergencia.

Hay un largo periodo de tiempo en que la economía mexicana no ha crecido, lo que lleva a que haya desigualdades económicas, sociales, políticas y regionales.

Diría que una condición para cambiar la situación actual del país, y por lo tanto impulsar y mejorar nuestro país, es que exista un crecimiento económico sustentable para todos los sectores económicos. La falta de crecimiento económico exige dos condiciones necesarias para el país. Una, que se lleve a cabo una verdadera reforma fiscal para garantizar que el país cuente con los recursos para impulsar su desarrollo, y la otra condición, que sepamos de manera particular hacia dónde nos está conduciendo el gobierno. Lo que sabemos es por las noticias, por los análisis de los especialistas económicos y financieros y que si no lo hacemos de esta forma estamos a tiempo de acercarnos y más aún si tenemos un negocio o empresa que solventa la economía de nuestras familias para afrontar nuevos retos cambiantes a raíz de la pandemia y de la poca inversión extranjera en nuestro país.