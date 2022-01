Retos políticos y legislativos para este 2022

La humanidad está atravesando quizá una de las etapas más críticas en su historia, por la pandemia de Covid-19, no tanto por el número de defunciones, sino por la velocidad de transmisión y la cantidad de infectados, pero sobre todo por su impacto negativo en los aspectos económico, social y político, en las sociedades, siendo nuestro país uno de los más afectados. Ante esta situación, la oposición debemos tomar la responsabilidad de evitar que se sigan deteriorando las condiciones de vida de toda la población, como la destrucción de instituciones que tanto esfuerzo nos ha costado a los mexicanos construir.

Los resultados de la revocación de mandato, que no van a poder tener efecto vinculatorio, lo cual significa que no tendrán ningún efecto legal, servirán para que el presidente endurezca su discurso y sus acciones en contra de quienes no pensamos como él. Su partido insistirá en que es una ratificación a su gobierno y querrán capitalizarlo para sus discursos electorales de este 2022, además se recrudecerán fuertemente los ataques al Instituto Nacional Electoral para tratar de destruirlo e iniciar en “fast track” una reforma política-electoral, que permita perpetuarse en el poder al partido Morena y terminar de un plumazo los avances democráticos de los últimos 30 años que permitieron la transición en nuestro país y la propia llegada de AMLO a la presidencia.

En estos primeros meses también tendremos una oleada de discursos, propaganda y actos para tratar de distorsionar los verdaderos efectos de la mal llamada “Reforma Eléctrica”, que no es otra cosa que una Contrarreforma Energética, cuyo principal objetivos es llevar a Pemex y a la CFE a ser nuevamente paraestatales, dejando de ser empresas productivas del Estado, impidiendo la participación de la iniciativa privada alegando corrupción en los contratos, irán contra la autogeneración de energía eléctrica igual, lo cual impactará fuertemente a todas las empresas de todos los tamaños que actualmente utilizan energías limpias y renovables, principalmente energía solar, no lo dicen claramente, pero no parece que vayan a hacer distinción en el tamaño de las organizaciones; por lo cual, le pegarán por igual a Wal Mart, Bimbo, Oxxo como a los changarros familiares (abarrotes, carnicerías), iglesias, colegios, oficinas administrativas, etc., pudiendo llegar a los servicios domésticos que hayan migrado igual a paneles solares.

Otro riesgo latente es que con la necesaria Ley General de Aguas, para normar el acceso universal al agua, se quiera derogar la Ley de Aguas Nacionales, para promulgar un Frankestein que quieren llamar “Ley General de Aguas Nacionales” tratando de eliminar la ciudadanización de la administración del agua, logro desde 1992, por medio de los distritos, módulos y unidades de Riego. El fin, terminar con la actividad agropecuaria de alto rendimiento, que se basa en las “concesiones” para lograr la certeza jurídica para los particulares en este sector.

Grandes retos, pero también tenemos grandes aliados, los ciudadanos que quieren un México mejor.