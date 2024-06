Retrato Hereje | El mundo observa (ansioso) a México

El factor más perturbador para los visitantes han sido los atentados, con muertos y heridos, contra candidatos, precandidatos y colaboradores de las campañas

Una docena de misiones internacionales de observadores, sumadas a coberturas especiales de las principales casas periodísticas del mundo, aplican una preocupada lupa sobre el proceso electoral el país y lo que se desprenderá del mismo. Los desafíos sobre la democracia y la economía mexicanas hacen que el mundo sostenga la respiración.

“Elecciones bajo un baño de sangre”; “referéndum sobre el populista (López Obrador) más eficaz del mundo”; “las apuestas de la elección mexicana”, son apenas algunos de los encabezados en medios como The New York Times, The Wall Street Journal , o -apenas este fin de semana- la revista The Economist.

José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA (2005-2015), encabeza una de las principales misiones, entre otras conectadas que ese organismo interamericano cuya participación en México fue bloqueada durante la gestión de Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores, pero que ha normalizado la nueva titular, Alicia Bárcena.

La Comunidad Europea y entidades que monitorean la independencia de los órganos electorales y la fortaleza de los derechos humanos, también destacaron a expertos que recorren el país levantando testimonios y elaborando reportes, desde los cuales ha comenzado a surgir una mirada apesadumbrada sobre México.

Según fuentes consultadas por este espacio, la discusión interna en estas misiones registró la extrema injerencia del presidente López Obrador en el proceso, ilegal en el marco normativo mexicano. Estas mismas fuentes estiman que los informes que alcanzarán la luz pública tendrán un lenguaje cauteloso, ante el rol estratégico que se espera pueda lograr México en un nuevo orden geopolítico donde Occidente, en particular Estados Unidos, luce urgido por “desacoplarse” de China y sus aliados.

El factor más perturbador para los visitantes han sido las decenas de atentados, con muertos y heridos, contra candidatos, precandidatos y colaboradores de las campañas. Un brutal efecto de lo que en estos informes es descrito como “débil vigencia del estado de derecho” en el país. “Una epidemia criminal” producto de que el gobierno “se hizo hacia atrás en el combate a la violencia”, según describe The Economist.

Esta publicación, inglesa sintonizada con las élites financieras del mundo, ha tenido una mirada de escalpelo sobre el gobierno López Obrador, quien se ha prodigado en críticas contra la misma. Sin embargo, en noviembre de 2021, Claudia Sheinbaum solicitó a sus editores publicar un artículo que la presentó ante esa comunidad global.

En su edición de esta semana, The Economist dedica dos artículos al momento mexicano. Uno, rigurosamente displicente sobre López Obrador –“la transformación que ofreció se expresó en aliviar muy ligeramente la pobreza, pero impuso regresiones en otros campos, como la solidez institucional, la salud, la educación, el acceso al agua y la seguridad, además de ampliar la injerencia de los militares”. El segundo texto, muy sólido, es en torno a los retos que deberá asumir la nueva mandataria, dando por hecho que se tratará de la doctora Sheinbaum Pardo.

Alerta que en la nueva geolocalización de la economía mundial, México podría tener una oportunidad excepcional en el campo de la manufactura electrónica y la generación de energías limpias. Lamenta que el actual provisionamiento de energía es “sucio, caro e ineficiente”, lo que además de la inseguridad, ha desalentado la inversión extranjera -y la que existe, indica, es producto de la reinversión de utilidades.

El reportaje de The Economist estima que el futuro gobierno dispondrá de menores de ingresos y será “más pragmático”, aunque prevé que mantendrá el proteccionismo en favor de Pemex y la CFE. Da por descontado que la crisis por la migración y la ratificación del T-MEC enfrentarán incertidumbre si Donald Trump regresa a la Casa Blanca.