Retroceso económico

Las malas decisiones económicas con que inició el sexenio atacando la inversión privada, cancelado proyectos de inversión con el supuesto combate a la corrupción, donde a la fecha a ninguna empresa o individuo se le han fincado responsabilidades por esos supuestos actos. Sin embargo, el daño que esa acción sumada a otras decisiones cuestionables impactaron de manera negativa la atracción de inversiones o el impulso de éstas dentro del país. Sólo esa decisión le costó al país en un inicio más de 100 mil millones de pesos, y se estima que su costo total sea de más de 300 mil millones de pesos. Una sola decisión, un daño inmenso al patrimonio nacional, esperemos que no sólo la historia los juzgue.

Acaso aún alguien festejará la pandemia, la historia recordará la lamentable frase respecto a que “la pandemia le cayó como anillo al dedo”, hoy, ¿la seguirá manteniendo?, la muerte de más de 300 mil mexicanos están detrás de esa frase, una parte importante de ellas pudo haberse evitado si verdaderamente al Ejecutivo le importara el “pueblo”.

Desde antes de 2020 la economía venía arrastrando un bajo crecimiento, la pandemia -a diferencia del Ejecutivo- a muchos mexicanos no les cayó como anillo al dedo, al contrario, los efectos de la pandemia afectaron el empleo de los trabajadores, afectó sobre todo a los pequeños negocios, negocios propiedad de pequeños empresarios, negocios familiares, los cuales no fueron apoyados por el gobierno, los préstamos de 25 mil pesos que otorgó el sector bancario para ellos fue una ayuda, pero otorgada del sector privado y no del gobierno, mientras tanto, a los amigos como Epigmeno Ibarra se le daba un préstamo de 150 millones de pesos.

Por todo el país se pueden observar negocios que llevaban décadas operando, cerrados, locales abandonados, personas aún en edad productiva pidiendo caridad. El aumento de la pobreza no es un número, la pobreza aumentó del 41.9% en 2018 a 43.9% para el año 2020. Aun otros datos se contradicen, y se contradicen tanto que quienes tienen aún dignidad en la parte económica renunciaron al gobierno.

El año 2022 inicia con un decrecimiento de los dos últimos trimestres de la economía, retrocesos consecutivos del 0.14 y del 0.4 de la economía, no son buenas noticias para nadie, tenemos ya una recesión técnica, el país durante 2021 no tuvo un crecimiento económico que equilibrara la contracción que sufrió el país durante el año de 2020.

Y en gran parte se debe a las lamentables decisiones tomadas desde Palacio Nacional al no haber implementado verdaderos programas de apoyo a las personas, a las empresas y por empresas nos referimos a las familias que tenían negocios que tuvieron cerrar o que aún luchan por sobrevivir, aun a pesar de todo, que al cerrar dieron lugar a la pérdida de empleos, como resultado del nulo apoyo del Estado y por la insensibilidad y falta de empatía de quien vive en un palacio de la época colonial, y que está más preocupado por encubrir el posible conflicto de intereses de su familia cercana, lucrando en una de las empresas a las que el Ejecutivo ha privilegiado con el Presupuesto Público. El Ejecutivo renuncia a ejercer el mandato constitucional que tiene que impulsar la economía de todos, no sólo de sus amigos y familiares.