Retroceso en la erradicación de la violencia

En el marco de la conmemoración del día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, la triste realidad nos indica que México tiene retrocesos. En 1990 se aprobó por la Asamblea General de la ONU que el 25 de noviembre fuera el día Internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, para rendir homenaje a las hermanas Mirabal, quienes el 25 de noviembre de 1960, fueron brutalmente asesinadas por órdenes del dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal lucharon en contra de los atropellos y las violaciones de la dictadura, por lo que fueron víctimas de constantes agresiones y hostigamiento tanto en su persona como en sus familias.

La OMS define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo…Que cause lesiones, muerte, DAÑOS psicológicos, trastornos del desarrollo o PRIVACIONES”.

No reconocer que la violencia contra las mujeres en el país se ha incrementado es negarse a aceptar la cruda realidad, y mientras siga habiendo negación de las autoridades en éste rubro, seguiremos retrocediendo.

Los indicadores no dejan mentir, hoy en día son asesinadas en México once mujeres, cuatro más que hace cinco años.

De acuerdo a información del INEGI, el 70 % de las mujeres de 15 años y más en el país, han tenido al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.Y revela que la violencia psicológica es la que presenta mayor incidencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).

A lo anterior súmele el daño que se causa a millones de mujeres trabajadoras por el cierre de las instancias infantiles del anterior gobierno y del actual, ante lo cuál muchas tuvieron que dejar sus trabajos al no tener quien cuide de sus hijos; agréguele también el daño, el sufrimiento y la desesperación de millones de mujeres mexicanas que fueron privadas del servicio médico, con la clausura del seguro popular de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto que ordenó AMLO y por el rotundo fracaso de su INSABI; súmele las cientos de miles de mujeres que son dañadas y que sufren por sus hijas e hijos desaparecidos y que no cuentan ni siquiera con el apoyo del gobierno para coadyudar a su búsqueda, más los daños y el sufrimiento de cientos de miles de mujeres que gracias a la política de “abrazos no balazos “ de AMLO, perdieron a sus seres queridos en su condición de madres, esposas, hijas, familiares o amigas.

Y así podemos seguir sumando dramáticos ejemplos que demuestran la violencia y el daño que sufren las mujeres y el incremento de la violencia contra las mujeres, en el marco de la conmemoración del día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, justamente a dos décadas y medio de que México suscribió y ratificó la Convención de Belem do Pará, para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.