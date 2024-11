Reunión de los Obispos de México

En las redes sociales del Episcopado Mexicano se nos informa que ha comenzado la CXVII Asamblea plenaria del Episcopado Mexicano, en la bonita casa que tiene en Lago de Guadalupe en el Estado de México, un momento clave en el caminar de nuestra Iglesia de México. Donde se reúnen todos los Obispos del País para reflexionar sobre el camino sinodal recorrido durante el trienio 2021-2024, evaluar los frutos alcanzados y proyectar con esperanza y decisión el futuro de nuestra misión pastoral. En comunión con el proceso sinodal universal y atentos a los desafíos y realidades de nuestro pueblo, los obispos buscan fortalecer los vínculos de fraternidad y solidaridad manteniendo el enfoque de una iglesia que camina junta cercana a las comunidades y comprometida con una evangelización que responda a las necesidades actuales. Sin duda que uno de los temas importantes de esta reunión será la revisión de su proyecto de pastoral 2030. Este proyecto comienza con una mirada de la realidad que los OBISPOS hacen con ojos y corazón de pastores para acercarse a la realidad del mundo y del Pueblo de Dios, es el punto de partida para apacentar y un lugar sagrado para sus pastores porque en ella se encuentran las alegrías y las esperanzas más profundas, además ahí contemplamos los dolores, las luchas y los sufrimientos más sentido. Queremos acercarnos a ella con los ojos bien abiertos para contemplar este bendito espacio de vida, alertar bien nuestros oídos para escuchar los gritos de nuestro pueblo y encender nuestro corazón para acoger con fe y profundo amor, la voz del señor que se manifiesta a través de ella. En este Plan de pastoral los Obispos reconocen que el proceso de esta transformación que vivimos trae consigo cambios que incluso ellos Obispos y muchos presbíteros no alcanzan aún a comprender, por lo que es muy difícil tener una respuesta adecuada y pronta ante la profundidad y rapidez con la que están sucediendo. Los Obispos animan nuestra Esperanza pues ante estas realidades se asumen con corazón de padres y hermanos esta oportunidad con una profunda confianza mas no con ingenuidad sino con los ojos de la fe y corazón de Pastores que han de conocer las necesidades del Pueblo Cristiano para involucrarse en ellas y potenciar todas aquellas iniciativas que favorezcan la presencia real del Reino de Dios. Los Obispos nos advierten que al discernir conjuntamente estas realidades complejas tenemos que hacer un análisis diferenciado pues no todos estos hechos y circunstancias se dan de manera igual en nuestro País y en nuestra Iglesia. "Cómo Obispos desde aquí queremos hacer un camino sinodal, mirando lejos, ocupándonos de nuestros desafíos actuales y pidiendo para nosotros al señor una verdadera conversión. Estaremos atentos a los resultados que una reunión de la importancia de esta asamblea tenga para nuestro país.