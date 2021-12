La figura es la revocación de mandato, legalmente el que puede pedirlo son los ciudadanos que están inconformes con su gobernante y es una forma legal de despedirlo del puesto. Curiosamente en este caso el que está pidiendo la consulta ciudadana de revocación de mandato es la autoridad, el presidente mismo y no el pueblo, es decir Manuel Andrés López, inquilino de palacio, pide que se haga la consulta ciudadana.

Primera interrogante: ¿Por qué el mismo presidente pide que se le pregunte al pueblo que si quiere que se vaya? Puede ser que ya haya percibido que la gente no lo quiere, aunque las encuestas digan otros datos. Creo que este no es el caso, ya que la enorme vanidad de este señor no le permite aceptar los abucheos en sus propios mítines de campaña permanente o en los aviones, por eso tiene miedo de asistir a lugares que no son controlados, como cuando se les cayó la línea 12 del Metro y hubo más de 30 muertos y heridos graves, pero no quiso ir al lugar de los hechos o al hospital, que porque eso era mercadotecnia. Un hombre insensible. Lo más seguro es que quiere manipular a sus chairos y que la gente lo ratifique y con ese elemento reelegirse en el 2024 y convertirse en un dictador al estilo de Cuba, Venezuela o Salvador.

Deberán de juntar casi 3 millones de firmas auténticas, de cuando menos 17 estados de la república y hasta el 13 de diciembre han transcurrido 43 de los 55 días que tienen para recolectar las firmas y sólo les han validado el 31% de las mismas, por lo que parece que no lograrán juntar las firmas necesarias y son sólo de dos entidades federativas, hasta el momento.

Por otro lado, como es de todos conocidos, Manuel López quiere desaparecer el INE, que es de los pocos organismos ciudadanos que no ha podido controlar y una manera de reventarlo es por el lado económico, y decidió bajarle los recursos económicos, para no sólo ahorcarlo, sino que no tengan con qué llevar a cabo la consulta de la revocación de mandato y poderlos acusar de inútiles, pero poner más de 1,600 casillas en todo el país, credenciales de elector, propaganda para que gente asista a votar, etc. cuesta más de 3,800 millones de pesos, que no sólo nos los tienen, sino que el presupuesto autorizado es para que no puedan ni operar al 100%.

El INE ha dicho que está revisando las firmas de los ciudadanos, para ver si están en el padrón y se han encontrado con algunas irregularidades típicas, como los muertos que votan, seguramente que no lograrán juntar las firmas necesarias y el inquilino de palacio va a hacer su berrinche y acusar a los neoliberales, a la clase media, a los traidores de la patria por no estar de acuerdo con el programa de empobrecimiento de la 4a destrucción.

Si lograrán sacar las firmas necesarias y se llevará a cabo la votación, libre y secreta, para que tenga validez, deberá votar el 40% del padrón electoral, lo cual es sumamente difícil, ya que ese porcentaje se logra en las elecciones de Ejecutivo, senadores y diputados, pero esta encuesta no ha levantado ningún entusiasmo.

En esta semana celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, celebramos la Navidad, por lo que desde esta columna les deseo a mis cuatro lectores y en general a los chihuahuenses que sea llena de bendiciones y una fiesta de familia.