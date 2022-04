Revocación manipulación

Creo en la democracia y el respeto, la manifestación del pueblo es reflejo de lo que la mayoría quiere. ¿Pero qué pasa hoy en México? El presidente al cual muchos no queremos ni tenemos confianza, propone “algo”: una revocación de mandato, con un señuelo: es una acción democrática. Yo al no saber de qué se trataba dudé al principio ¿Qué es eso? Se oye bien, juntarnos y democráticamente sacarlo del mando ¿Pero por qué razón este tipo que luchó tantos años para llegar al poder la propone? ¡Su ego es enorme y su lado oscuro peligroso!

Varios personajes respetables NO recomiendan ir a votar en la revocación de mandato y he llegado a la conclusión de seguir ese instinto que me dice: Si no confías en alguien no le sigas el cuento, aun y cuando proponga algo que deseas con toda el alma. El que propone dispone de toda la información, y aceptémoslo, lo que este hombre nos dice no es de fiar. Además, ¿se imaginan ustedes a un López aceptando una derrota? El dejarlo plantado en su propuesta es la mejor opción, ignorarlo y esperar con serenidad y paciencia a que salga en 2024. Si lo calificamos de loco, de inepto, de mentiroso, de descarado, si le criticamos su corrupto gabinete y esas maneras que nos han transportado a la época de la caverna ¿Por qué hacer algo que propone? A final de cuentas la claridad no se le da, las mañaneras son una prueba, y el enriquecimiento explicable de su hijo otra.

Debemos manifestarnos surcando calles vestidos de blanco acompañados con alguna letanía que refleje la inconformidad de tenerlo como presidente, pero sin emitir ese ridículo voto, una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Y que el INE se agarre de lo que es: una NO dependencia del gobierno.

Este circo de la revocación de mandato nos debe paralizar frente a las urnas, porque definitivamente hay gato encerrado.

NO A VOTAR EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO, no ayudar a que ese 40% se plasme como un éxito de convocatoria.

Lo que tanta falta le hace a este país es UNIÓN, la ridícula confrontación entre mexicanos por sus diferentes posiciones sociales y económicas es una grieta que debilita el flujo de una convivencia sana entre todos los rubros estructurales que hacen que una nación crezca y se fortalezca. Este presidente cree en la división y lo manifiesta contrapunteando a los mexicanos, este presidente compra con unas dádivas que promueven la holgazanería truncando el desarrollo de talentos y posibilidades en los jóvenes. Este presidente es la vergüenza, es la improvisación.

P.D. El presidente está reprobado en cuestión de medio ambiente, el capricho del Tren Maya y la poca importancia que da a energías limpias denota su incapacidad de valorar la naturaleza de México, base indispensable para que todo lo demás suceda. No tiene la capacidad de valorar los elementos vitales para una existencia sana, su prioridad es el poder y no salir de él.

ROBERTA CORTAZAR B.