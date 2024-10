Se sabe que este espacio está locamente enamorado del deporte, y una de las principales razones de este amor es el hecho de que el deporte representa los principios más antiguos de la humanidad como ninguna otra industria en la historia: Ganar y perder. Y sí, siempre es feliz ganar y siempre es triste perder, pero existen encuentros donde estos sentimientos se potencializan a un nivel inimaginable que solamente los verdaderos aficionados entienden. Hablemos de las grandes rivalidades que serán protagonistas en los próximos días.





Hablando del futbol, este sábado 26 de octubre a la 1:00 pm horario de México se verán las caras en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el FC Barcelona, partido correspondiente a la jornada 11 de la liga española. Pero no se equivoquen, que sea temprano en la campaña no quiere decir que este partido disminuya su importancia, al final de la temporada un solo punto puede significar el campeonato, e incluso en situaciones más extremas hasta un único gol puede ser toda la diferencia entre el cielo y el infierno (pregúntenle a Sergio Ramos por su gol en el último minuto en el partido del 2016). De momento los blaugranas se ubican en la primera posición con 27 puntos, mientras que los merengues están solamente tres puntos detrás en el segundo puesto, los tres puntos que precisamente buscarán pintar de blanco en su gloriosa casa este fin de semana. Puede que la palabra clásico se haya abaratado mucho en el mundo del futbol durante los últimos años, sobre todo por temas comerciales, pero una cosa está clara y es indiscutible: Real Madrid vs Barcelona no solamente es el clásico del futbol, Real Madrid vs Barcelona es el clásico del planeta. Aunque, hay otra rivalidad que la persigue muy de cerca.





Y es que por fin este domingo se consumó lo que todo aficionado al beisbol deseaba: Yankees y Dodgers disputarán la Serie Mundial 2024 de la MLB. Por decimosegunda ocasión este par de franquicias jugarán el último partido de la temporada, y el hecho de que sea la primera en 43 largos años le da un sabor delicioso a esta final. Final que por cierto tiene un sabor muy especial para el pueblo mexicano, recordando en esa última edición la tan famosa “Fernandomanía” con la que Fernando Valenzuela le dio el título a Los Angeles en 1981, dando como consecuencia una siembra gigantesca de aficionados a los Dodgers en México. Por lo pronto el juego 1 se dará este viernes en el Dodger Stadium, al igual que el juego 2 el sábado, de ahí tocará viajar a Nueva York donde el Yankee Stadium albergará los juegos 3 y 4 el lunes y el martes. Y claro, está en el debate decir que Yankees vs Red Sox es en realidad la rivalidad más grande del beisbol, pero el hecho de que sea imposible que estos se vean en una Serie Mundial ciertamente le quita un poco de prestigio. Yankees vs Dodgers es definitivamente la Serie Mundial que el mundo quiere ver.





¿Y quieren más? Pues hay más: El domingo no hay descanso, tendremos la rivalidad más grande de la liga nacional en la NFL: Cowboys vs 49ers, más aparte el Gran Premio de México en la F1, la cereza del pastel en una semana de ensueño. En semanas como estas de verdad es necesario guardar un minuto de silencio por aquellos seres humanos que no conocen lo que es… el deporte.





Mario el Lobo / Tiktok: @la.futboliza