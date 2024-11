--Romero como pez en el agua en Chihuahua

--La seguridad no puede esperar; Maru y G. Harfuch

CANDIDATO.- Bien asentados tiene los objetivos Jorge Romero, quien quiere ser dirigente nacional del PAN y en su gira por el estado dejó en claro que el camino para afianzar al blanquiazul es la unidad y la participación, “que seamos un equipo”, dijo al asegurar que ésa es la mejor forma de sostenerse fuertes.

OASIS.- No perdió la oportunidad de señalar que Chihuahua, gracias a Maru Campos se ha mantenido hasta el momento como un oasis, resistiendo el embate sin cuartel de la Cuarta Transformación, ha resistido ataques mediáticos, así como recortes presupuestales que han afectado a miles de chihuahuenses, pagando hasta con vidas el injusto maltrato federal.

OASIS II.- Romero Herrera lo atribuyó a cuestiones meramente electorales y en donde la gobernadora ha aguantado y paliado mediante una administración bien organizada con gestión social ante esas omisiones criminales. Asimismo, destacó la labor del alcalde Marco Bonilla que rompió récord en la inversión directa y se crearon 30 mil empleos.

BASTIÓN.- El aspirante al liderazgo nacional de su partido sabe bien que aquí —en el estado grande— tiene que centrar gran parte de sus bases y su maquinaria porque Chihuahua sigue siendo un bastión del panismo y desde esta entidad surgirán las mayores acciones de la defensa de la libertad y la democracia en México.

REFERENTE.- No desaprovechó por ello, subir fotos en su cuenta de Instagram desde el busto erigido en honor a Luis H. Álvarez en el parque Lerdo, donde el panista recalcó que hoy se tiene un contexto similar al que enfrentó uno de los fundadores de Acción Nacional y que en 1986 libró una batalla contra el oficialismo y para ser una oposición contundente.

PREP.- Viajó a la capital del estado, luego de sostener un debate con Adriana Dávila en la Ciudad de México, de cara a las elecciones blanquiazules que se llevarán a cabo con un programa de resultados electorales preliminares y se conozcan los resultados el mismo día, es decir, el próximo 10 de noviembre.





***

ALCALDE.- Quizá coincidencia, aunque se dice que si en la vida no hay tales menos en la política, justo esa fecha del 10 de noviembre eligió la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde para venir a Chihuahua, aun cuando la dirigente estatal Brighite Granados no precisó si sólo irá a Ciudad Juárez o también estará en la capital del estado.

AFILIACIÓN.- La presidenta del partido en la entidad solamente indicó que forma parte de una gira nacional, tras asumir el nuevo cargo para fortalecer a sus bases, se iniciará el proceso de afiliación y credencialización para estar preparados en 2027, cuando busquen ser los candidatos Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera.

¿PRECAUCIÓN?- Según Granados de la Rosa “destapó” a los postulantes que los chihuahuenses ya saben desde hace por lo menos, un año. Lo cierto es que en los cafés políticos, el comentario fue qué miedo deben tenerle al panismo estatal para trazar la visita de Alcalde Luján justo el día que se renovará la dirigencia nacional, así van a estar muy ocupados para hacerle sombra… Es pregunta.





***





REUNIÓN.- En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch viene a la capital del estado, la mandataria estatal Maru Campos se reunió con él para trazar la coordinación con las fuerzas federales encaminadas a fortalecer la seguridad en la entidad.

RUTA.- Acompañada de Gilberto Loya, titular de Seguridad Pública Estatal trazaron una ruta de trabajo con la Federación para implementar acciones encaminadas a fortalecer la paz y aprovechar que García Harfuch se caracteriza por echar a andar operativos con base en inteligencia policiaca.

ESTRATEGIA.- Para la jefa del Ejecutivo Estatal era importante mostrarle los avances de Plataforma Centinela que se ajusta a la estrategia de seguridad propuesta del funcionario federal, así como retroalimentar la comunicación y coordinación entre ambos gobiernos en beneficio de los chihuahuenses.

NEUTRALIZAR.- Según trascendió, el secretario federal de Seguridad se quedó con una positiva impresión del encuentro para robustecer los canales de comunicación y poner manos a la obra para neutralizar a los llamados generadores de violencia que operan en el territorio estatal con golpes certeros y planificados.





***





AMPARO.- Para lo que pueda servir, en tiempos que ganar amparos pareciera ya no tener peso legal, ayer el diputado de MC, Francisco Sánchez informó que obtuvo la suspensión definitiva para que en la entidad no se reforme el Poder Judicial, luego de interponer un amparo ante un juzgado federal. Con ello, el Congreso del Estado no tendría para cuando debatirla ya que se condicionó el análisis hasta que se definiera su situación jurídica.