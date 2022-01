Sabiduría psicopática

Cuando las fuerzas retorcidas de la gravitación social ejercen tal presión sobre un colectivo que precipitan, en palabras de Irving Janis, “un deterioro en la eficiencia mental”, en el examen de la realidad y el juicio moral, no podemos esperar que los proyectos mejor elaborados funcionen. El miedo, la conformidad y el imperativo ético del enfrentamiento psicológico o físico buscan alivio o soluciones rápidas en las suposiciones falsas, el consenso no comprobado, razonamientos tendenciosos no cuestionados, ilusiones de invulnerabilidad, etc., no sin consecuencias.

Todos estos factores de pensamiento grupal contribuyen a una singular falta de preocupación ante las advertencias que se ignoran. De aquí surge la conveniencia de detectar, de acuerdo al doctor Kevin Dutton, los fallos psicológicos, y las cualidades espirituales de intrepidez y fortaleza mental inherentes a la acción heroica que, tanto villanos y personas ejemplares suelen compartir. Existe la posibilidad de que ciertas características psicopáticas como el encanto, baja ansiedad e inmunidad al estrés podrían, irónicamente, ser parte de nuestra reserva genética para resolver conflictos:

Una baja propensión a las emociones o al estrés, por ejemplo, impulsaría un juicio crítico de las consecuencias negativas de las políticas económicas y sociales de los gobiernos y sus líderes. Sin embargo, una explicación alternativa es que tales características psicopáticas puedan haber evolucionado, también, y resistido la prueba del tiempo, precisamente por el motivo contrario: por su capacidad catalítica para instigar el conflicto de una manera efectiva. Esta clase de conflictos son los que un régimen buscaría evitar en una población que se espera que sea sumisa.

Tradicionalmente, la versión darwiniana de la psicopatía se ha centrado, sobre todo, en el aspecto inconformista del trastorno como la actitud despreocupada de los psicópatas y su “incapacidad para conformarse a las normas sociales”. Esto explicaría parte del problema y de la solución en nuestro país. Si para un psicópata no hay nada malo y todo es bueno, a la vez de que la ansiedad (temor) y la tristeza (depresión) nunca las experimentará en las peores circunstancias, nos haría comprender la frialdad de un gobernante que ha provocado tantos sufrimientos.

Pero, tal vez, valdría la pena explotar la reserva genética de nuestra inconformidad con las normas sociales, con un enfoque utilitario psicopático de nuestros problemas, enfrentando los pensamientos inflexibles, tan arraigados y difíciles de controlar, de quienes miran negativamente el intento aspiracionista de que mejoremos en todos los terrenos posibles. No significa que busquemos ser psicópatas para combatir la psicopatía de nuestros gobernantes, sino que elijamos la aversión psicopática al riesgo y la falta de remordimientos para criticarlos o exponerlos.

Así como nos convendría tener a un psicópata a un lado en los momentos de peligro en que, simplemente, nos paralizaríamos, deberíamos asumir una personalidad psicopática, sin ser criminal, porque no siempre lo es, y no permanecer sin hacer nada ante las injusticias o al detectar las mentiras de quienes tienen, como única finalidad, manipular las emociones de la gente para hacer daño o encubrir una injusticia. Puede que así nuestra racionalidad justificaría menos las injusticias que nunca tienen razón de ser. agusperezr@hotmail.com