Salió vengativa la Federación

Lamentable la reacción que ha tenido con Chihuahua el presidente López Obrador ante los posicionamientos de la gobernadora María Eugenia Campos Galván al no distribuir los nuevos libros de texto gratuito por un amparo concedido por la Suprema Corte de Justica de la Nación, debido a las deficiencias pedagógicas encontradas, los errores de sintaxis y ortografía, así como el laxo tratamiento del pensamiento lógico-matemático.

A los pocos días de tales posicionamientos, la Federación por medio del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) hizo un recorte preocupante a las becas de posgrados que se ofertan en instituciones de educación superior en el estado, los cuales son estratégicos para la consolidación de la competitividad de Chihuahua, por su nivel de investigación, innovación y desarrollo de quienes cursan con esta beca, que también es un alivio para contar con mano de obra calificada y especializada. Casualmente, esta situación en torno a las becas se presentó también en Querétaro y Coahuila, estados que también decidieron no distribuir los libros.

Sería sencillo pensar que no pasa nada en el careo entre Estado y Federación, pues cada entidad, como la carta magna establece, es libre y soberana y puede formular la política pública al interior de su demarcación; sin embargo no es así y el presidente López da muestras de lo que por cinco años ha sido el común denominador de su gobierno a través de la “Mañanera”, en donde desde esa tribuna condena y sataniza a quien no piensa, hace y actúa como él, peor aún, ahora hasta con el temor de congelar recursos.

Y es que el simple hecho de haber actuado arbitrariamente como en el caso de los recortes a las becas Conahcyt ya dice mucho de lo que podría desencadenarse en los próximos meses, en el que evidentemente el presupuesto del estado se compone en gran medida de las participaciones federales, las cuales en el Presupuesto de Egresos de la Federación ya se encuentran aprobadas y es obligación del gobierno federal regresarnos ese dinero que sale de los bolsillos de las y los contribuyentes chihuahuenses.

Nueve estados rechazaron la distribución de los nuevos libros, curiosamente aquellos que se ubican en las primeras 10 posiciones del índice de la competitividad que mide el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), lo que representa seis entidades de las 10 que están a la cabeza, como lo son: Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua, así como el Estado de México, Yucatán y Guanajuato, que también son estados estratégicos, por su población y sus vocaciones productivas.

Esperemos que el presidente López no arremeta contra dichos estados, porque en gran medida sustentan el desarrollo económico y social del país. No deberíamos ni siquiera de pensarlo, no tenemos por qué recibir castigo por disentir, al final es más sano y democrático, además de que cada estado es distinto en su composición sociodemográfica, lo cual resulta ilógico seguir una línea sólo por mandato presidencial, cuando cada estado sabe sus directrices integrales, por algo han sido electas y electos para ver y responderle a la población que les eligió. Por este motivo, esperemos que no continúe la Federación con sus venganzas banales que a nadie benefician y sólo hace ver mal a quien las decide y ejecuta.

