Salud o economía, la gran disyuntiva

Esta notoria y preocupante relajación que se tiene en la prevención contra el Covid obedece de alguna manera a que ya hay más gente vacunada, no obstante, el número de contagios continúa ascendiendo, la llamada “tercera ola” pegó muy fuerte, agregándole ahora que el dichoso virus de origen asiático se nos presenta en nuevas modalidades más agresivas, dicho en otras palabras, no ha cambiado nada, por el contrario, los cuidados deben continuar. Y con todo esto desde gobierno federal quieren que las clases presenciales se retomen en agosto, no, si les digo, pero esto será tema de otro artículo.

Con los cambios de alineación que el presidente de la república realizó sustituyendo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Arturo Herrera, a quien mandó como gobernador de Banco de México y nombrando en su lugar al economista Rogelio Ramírez de la O, da la impresión de que al primer mandatario le interesa más adecuar la economía del país que cuidar la salud del resistente pueblo. El subsecretario López Gatell continúa con la responsabilidad del manejo de la pandemia, cuando con sus precarios resultados en otros países hubiera sido sustituido desde hace tiempo.

La actuación de Herrera frente a la SHCP, aunque silenciosa, no fue del todo negativa pese al difícil escenario al que se enfrentó, se mantuvo firme en la decisión de no aumentar la deuda; su nueva tarea consistirá en impulsar el adecuado desarrollo del sistema financiero y de pagos del país, así como gestionar siempre para que el poder adquisitivo del dinero sea estable, pero sobre todo justo.

Desde luego que la responsabilidad del nuevo titular de Hacienda es grande en esta urgente necesidad que se tiene de apuntalar el crecimiento económico de la nación sin afectar al ciudadano con aumento de contribuciones, pero obligado a captar ingresos; el paquete económico 2022 que tendrá que presentar a la Cámara Baja del congreso el próximo mes de septiembre representa el motor más importante para el país después de evaluar las duras consecuencias que la pandemia nos trajo en todas las actividades productivas, de aquí el reto de esta importante secretaría de Estado donde su primer titular del presente sexenio, Carlos Urzúa, nomás no estuvo de acuerdo con algunas acciones del presidente López Obrador y optó por abandonar el barco a muy temprana hora.

Por lo pronto, Ramírez de la O ya comentó que su labor estará enfocada a mantener austeridad en el gasto, a un endeudamiento restringido con disciplina fiscal y a lograr una necesaria confianza entre empresarios e inversionistas, mismos que ante algunas decisiones gubernamentales han decidido no voltear hacia nuestro país. Gran reto.

La salud y la economía, dos temas de gran trascendencia para el gobierno en estos momentos de crisis sanitaria mundial, y aunque de alguna manera una depende en ciertos aspectos de la otra, en los hogares requerimos que todos los integrantes de la familia gocen de buena salud para que los padres salgan a trabajar y los niños y los jóvenes puedan estudiar como es debido.

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.

aruedam@hotmail.com