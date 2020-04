“Satanizan a Corral, con abusiva diatriba; con pasión reiterativa y periodismo amoral”.

Debo aclarar… que en este artículo, no es mi propósito defender al Sr. Gobernador Javier Corral Jurado, en su connotación política; que de él saberlo, sería el primero en expresar: “que no requiere vejigas para nadar”, viejo adagio popular; situación en la que podría verme oficioso y adulador; pero es el caso que no siendo el suscrito ni panista ni seguidor del Sr. Corral, considero que su administración no ha sido tan mala como muchos señalan; inclusive hace muchos lustros escribí… “Es un lástima que siendo Javier Corral tan hábil, sea panista”. Habiendo aclarado que no buscando ninguna chamba en Gobierno del Estado, ni recibiendo estipendio alguno, me permito opinar sobre el derecho que tiene toda persona de no ser agredido de manera consuetudinaria o rutinaria, por consigna y por la misma persona, desde las páginas de un rotativo importante de nuestra ciudad, pues se infringe una regla de la ética periodística, cuando un editor o un articulista esgrime un ataque rutinario, con el fin de perjudicar a un ciudadano por razón pecuniaria. Y debo omitir el nombre del rotativo; pues la casa editora que amablemente publica mis opiniones rechaza vulnerar la imagen de otro medio de comunicación, ni siquiera de manera indirecta. Así pues, les comento que el rotativo de marras y en cuestión, tiene una sección de articulistas que domingo a domingo aparece –por cierto único día que adquiero un ejemplar- y en donde a diferencia de otros medios, el primer escrito es “un tradicional artículo editorial”, esto es, lo publica el responsable del rotativo; y domingo a domingo indefectiblemente, ataca la figura de Javier Corral Jurado; con títulos como: Otro dato de un adulterio imprudente; Su realidad es un mundo de cuento y de mentiras; Van por la fase tres sin ningún cuidado; Precios de abuso por oídos sordos de gobierno; y el del pasado domingo… No entró al hospital, lo paralizó el miedo. Total, haga lo que haga Corral, en cualquier área y asunto de su gobierno, es merecedor de la crítica y burla del director de ese rotativo, que se supone por su importancia ser ético y serio.

¿Quién está pagando para denostar a Corral?, o más bien… ¿Quién no está pagando para evitar las ácidas críticas surgidas desde la ventajosa posición de la dirección de un rotativo?

Selos dejo de tarea.Desde el inicio de su administración, Corral se vio limitado en recursos –gracias a Duarte y Peña Nieto- y en tiempo, gracias al calendario electoral; teniendo que suspender las dádivas o apoyos a la prensa, como luego lo haría a nivel nacional AMLO, lo que motivó que la prensa deshonesta extorsione o ataque cáusticamentea ambos mandatarios, ya no preocupa tanto la deshonestidad de los mandatarios, pues el pueblo que es buen juez, empieza a cuidarse de ellos; preocupa más la deshonestidad de los medios; pues el pueblo confía en que los medios tradicionales y reconocidos le dicen la verdad; es terrible saber que muchos de ellos se constituyen en pillos y corsarios del periodismo. Si en este momento Corral Jurado los “maiceara”, sus expresiones darían un giro de 180 grados; quizás hasta lo declararan “Benemérito de la Humanidad”. Sr. Gobernador, no haga caso de críticas mendaces, es obvio que lo vulneran porque no les paga. Y claro que lo habremos de criticar a futuro si se hace necesario, pero de manera cordial, ética y respetuosa, cuando así haya lugar, y no por consigna económica o mafiosa, para