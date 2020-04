Se busca presidente

México se encuentra a la deriva o más bien con un presidente que quiere llevar al fracaso al país y además lo ha dicho públicamente, con el problema de la pandemia declaró que eso le venía a sus planes “como anillo al dedo”… para ver morir a muchos mexicanos y de pasada a quienes odia tanto: los empresarios, sean éstos pequeños, medianos o grandes.

En su plan para atender la pandemia (que se tardó más de tres semanas en reconocerlo) está quedándose con miles de millones para repartir entre los pobres adultos mayores que no trabajan, los ninis, pero para que los trabajadores no pierdan su empleo con las empresas que están cerrando por no tener ingresos al estar cerrados, por la petición gubernamental de “quédate en casa” ha llevado a una crisis económica a la mayoría de las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas que son las que generan el 80% de los empleos. Para las empresas nada de apoyo. Somos el único país del mundo que no hay apoyo para el que genera empleos y bienestar, el que menos apoyos está dando es Perú, un 7% de su PIB.

Morena, la 4T y AMLO van en picada junto con el país. Un Gobierno que no defiende a los trabajadores de su país, no se sostiene, porque eso de ayudar primero a los pobres y actuar en sentido contrario, deja al presidente como un mentiroso, que son muchas las mentiras que dice diariamente. Ha perdido credibilidad.

Ahora resulta que no hay dinero para atender la pandemia y decide quitar diez subsecretarías, bajar arbitrariamente el 25% de sus salarios a los empleados federales, quitarle recursos a muchas paraestatales y lo más grave, le pide al Banco de México que saque de las reservas nacionales 751,000 millones de pesos para darle liquidez al sistema financiero, cuando adicionalmente ya se había acabado el fondo de 300,000 millones del fondo para la estabilización de las participaciones a los estados, es decir que si ahora no alcanza lo recaudado de impuestos, a los estados les darán menos, así de simple. Lo que costó la suspensión del aeropuerto nuevo para CDMX, más de $200,000 millones. Sus caprichos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, que los habitantes de la zona no quieren, todo este dinero tirado da más de un billón de pesos. No hay país que aguante tantos caprichos.

Pero lo más grave viene detrás de la pandemia, la crisis económica, cuando las empresas dejen de pagar a sus empleados porque simple y sencillamente no tienen con qué y tampoco paguen impuestos porque están cerrados y AMLO no le quede más que dos sopas: ponerse a imprimir billetes, que no tendrían el respaldo de la economía, por lo tanto sería inflacionario y ahí perdemos todos, porque sería dinero falso como quien dice. La otra sería endeudar más al país pidiendo préstamos, que ya lo empezó ha hacer, acaba de emitir bonos de deuda soberana en la bolsa de New York, que ya tenemos una deuda muy grande en el exterior.

Se busca presidente para México y que el que sólo ocupa ese lugar, se vaya a su rancho en Macuspana, Tabasco, es decir a la chin…. Porque así se llama su rancho.

Yo podría hacer dos que tres sugerencias de gente mucho, pero mucho más capaz, con principios, que pueden sacar a México del desfiladero en el que nos encontramos