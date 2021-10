Se buscan ciudadanos 

En las últimas semanas tuve la oportunidad de asistir a un par de sesiones organizadas por el organismo responsable de las elecciones en nuestro país. La información compartida es muy interesante, referente principalmente a la participación ciudadana en las últimas votaciones. Por ejemplo, en nuestro estado hubo una participación de cuarenta y siete por ciento del padrón, donde la ciudad fronteriza estuvo apenas en el treinta y nueve por ciento. Probablemente lo más interesante fueron los comentarios alrededor del tema de educación cívica, de ciudadanía.

El primer punto que comenté fue sobre el nivel de ciudadanos que tenemos, en términos generales, gran porcentaje de los llamados ciudadanos sólo participamos en las elecciones, y a eso se reduce, no sólo los indicadores, sino también la participación real. Qué triste que la gran mayoría de la ciudadanía no se preocupe por los demás o por lo que está sucediendo en la región donde vive. Mucho tiene que ver la formación cívica que traemos desde la niñez, desde la juventud. Definitivamente la formación de ciudadanos participativos debe ser una prioridad en nuestras comunidades, con esta mentalidad se podrán enfrentar juntos los grandes problemas de las comunidades.

Por eso buscamos ciudadanos que no sólo se dediquen a postear memes y chistes en las redes sociales. Que no sólo se dediquen a criticar el quehacer de los gobernantes en los cafés, reuniones familiares o reuniones de amigos, a promover y difundir noticias que no sabemos si son ciertas. Buscamos ciudadanos que con su comportamiento diario sean ejemplo para todos, no sólo para las generaciones venideras. Buscamos ciudadanos que participen en acciones para mejorar nuestras ciudades, nuestra colonia, nuestras regiones y no sólo esperar que alguien más lo haga.

Buscamos ciudadanos que no sean manipulados por los partidos políticos, por grupos con intereses particulares y lo que menos les interesa es el bienestar de los ciudadanos. Lamentablemente cuando algún ciudadano de a pie (ciudadano desinteresado que día a día se esfuerza por salir adelante y no anda buscando cómo obtener ventaja de los demás) escala a un partido político, la gran mayoría de ellos, el dinero y el poder los corrompe y pasan a ser de las filas de funcionarios o políticos como los que vemos y escuchamos todos los días.

Buscamos ciudadanos que, perteneciendo a organizaciones civiles, sean empresariales o sociales, sean capaces de exigir y participar en acciones de los gobiernos, y no sólo a echar porras o a callar en desayunos, comidas o eventos sociales.

Buscamos ciudadanos jóvenes inquietos por el futuro y participando de alguna forma en mejorar nuestro entorno, que será , dentro de poco, su entorno y el de sus hijos. Es triste ver la gran apatía de los jóvenes (con sus excepciones) por lo que sucede en las regiones, ni siquiera saben lo que está sucediendo.

Buscamos ciudadanos que organizadamente se apoderen de los partidos políticos para mejorar sus comunidades. Desafortunadamente los partidos políticos, hoy en día, son los principales destructores de la llamada democracia.