Se desploma Sheinbaum

Claudia Sheimbaum, la corcholata favorita del Presidente, está sufriendo una caída fuerte en la opinión que los capitalinos tienen sobre su gobierno. Esto no es gratis, aquí hemos manifestado en más de una ocasión cómo la jefa de gobierno de la CDMX ha resultado muy buena para las fotos y las redes sociales y bastante mala a la hora de gobernar. La frivolidad e incapacidad de su gobierno les cuesta muy caro a los habitantes de Ciudad de México y cada vez es más evidente.

El problema con Claudia Sheimbaum es que está más pendiente de ser la sucesora de López Obrador que de gobernar y lo malo, para ella y su equipo, es que, por enfocarse en esto, descuidó su principal responsabilidad. En lugar de ponerse a hacer bien su trabajo para proyectarse de manera natural, prefirió las fotos y ahí están las consecuencias.

Según la más reciente encuesta de El Financiero, el 51 por ciento de los encuestados desaprueba su trabajo en materia de seguridad mientras que un 31 por cierto la aprueba; en materia de economía 53 por ciento considera que está mal o muy mal y un 32 por ciento considera lo contrario.

Tratándose del Metro, ése que según ella la oposición sabotea para que le vaya mal, las cosas no le pintan bien, y es entendible, porque si en lugar de asumir su responsabilidad y ponerse a trabajar para resolver el problema, se pone a repartir culpas y a inventar sabotajes para justificarse, pues es comprensible que la gente no se crea esas mentiras. Las fotos cantando arriba del Metro, a lo mejor a algunos se les hacen muy bonitas –a mí no, a mí se me hacen ridículas- pero lo cierto es que ya no le funcionaron. Ni modo, ahora sí tendrá que trabajar.

54 por ciento de los encuestados consideran que el Metro está mal o muy mal y apenas el 31 por cierto considera que está bien o muy bien. Nadie le compró la tesis del sabotaje y, según la opinión de Mariano Riva Palacio, “en uno de los informes regulares que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le entrega al Presidente sobre los procesos electorales –trabajo al margen de sus atribuciones–, concluyó que la justificación de “sabotaje” en los accidentes en el Metro no habían permeado, sino que ponían en evidencia su incapacidad para atender los problemas en la capital”. Pues sí, no se puede tapar el sol con un dedo.

La señora Sheimbaum le ha apostado a andar de gira por toda la república, a poner espectaculares, pintar bardas con su nombre, le ha apostado a una sobre exposición mediática que lo único para lo que sirvió fue para que volteáramos a verla sí, y con ello toda su incapacidad y frivolidad. Es una pena porque pudo haberse colocado como una mujer sería, de trabajo y comprometida con su causa, como muchas mexicanas de las que podemos sentirnos verdaderamente orgullosos, pero eso implica, precisamente, trabajar y comprometerse.

Hoy por hoy no hay gobierno morenista que genere más conflictos que el de Claudia Sheimbaum y hay que decir que los gobiernos de Morena son ya de por sí conflictivos e incapaces. Ya veremos si este desplome le cuesta la simpatía del gran elector. Si se cae la corcholata, que les sirva de ejemplo a los demás: los ciudadanos son primero, el trabajo es primero, responderles es lo primero; las fotos para las redes, las canciones y la frivolidad no nos sirven, ya entiéndalo de una vez.