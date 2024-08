Se erosiona la democracia

La reforma judicial confronta

Avanza desaparición de órganos autónomos

A un mes del cambio de gobierno mexicano, el ambiente es de confrontación política, crisis económica y de inseguridad.

La crisis política no solamente interna, sino con nuestros principales socios comerciales, aumentó cuando la “cuarta transformación” obtuvo la sobrerrepresentación para el congreso de la unión y aseguró que va con todo en la reforma judicial.

Ante ello, también creció la presión de los 45 mil trabajadores del poder judicial, ahora en paro permanente; y no se diga las marchas de protesta de miles de estudiantes de las facultades de derecho de la UNAM y otras universidades. Un alto riesgo social.

Los gobiernos de EE.UU y Canadá respaldaron a sus embajadores Kent Salazar y Graeme C. Clark y aseguran que seguirán de cerca el desarrollo de la reforma judicial y su posible impacto en las relaciones bilaterales y en el ambiente de inversión. Y además atenta contra la democracia y es “atractiva” para que se meta el narcotráfico en la elección de jueces y magistrados.

Y los medios de información más poderosos del mundo- The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist, Le Monde- criticaron duramente la reforma de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta del gobierno morenista, es: “ no se metan en asuntos internos”.

Otro tema delicado, es la creciente violencia en todo el territorio. Las cifras de asesinatos en esta administración se acerca a los 200 mil casos. Y otra vez Culiacán fue noticia internacional, con el llamado “jueves negro” . La delincuencia paralizó la ciudad por varias horas y las autoridades no pudieron capturar al capo del cártel de Sinaloa, como era la estrategia.

En otro asunto preocupante para el desarrollo de la democracia, es la acción de los diputados de Morena y sus aliados que aprobaron en lo general, en la Comisión de Puntos Constitucionales, por 22 votos a favor y 17 en contra, el dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer siete órganos autónomos.

Éstos son: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que es una mentira que la finalidad de la reforma sea lograr un ajuste en el presupuesto para reducir el gasto y cumplir con la austeridad, ya que el costo de los órganos autónomos es mínimo, en comparación con lo que pierde Pemex. Esta paraestatal debe 100 mil millones de dólares. Una deuda impagable.

Según la oposición, muy diezmada por cierto, se trata de una venganza del presidente López Obrador, porque, por ejemplo, el INAI reveló presuntos actos de corrupción del actual gobierno, en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y en la construcción del Tren Maya.

Vale la pena recordar, que el INAI también contribuyó a difundir actos de corrupción en otros sexenios, como en los del ex presidente Vicente Fox (PAN) y el ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI). El llamado 'Toallagate' la “casa blanca” o la “estafa maestra”.

Estos temas no han pasado desapercibidos para los gobiernos de los vecinos del norte, de los influyentes medios de comunicación del mundo; y por supuesto de estudiosos del derecho en nuestro país. Han señalado que el ataque sostenido a las instituciones encargadas de moderar su poder, erosiona la vida democrática. ¿Usted qué piensa?