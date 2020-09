“Se le fue el avión”, expresión que usamos para decir que alguien ya nos está muy bien de su cabeza y yo creo que al presidente ya se le fue el avión.

Desde hace ya rato que hay síntomas muy claros, pero en los últimos días se han acentuado los signos. Empecemos por la exhibida que nos dio ante la comunidad mundial de líderes en la asamblea de las Naciones Unidas (ONU), donde los jefes de estado de muchos países del mundo hablaron de los problemas de la humanidad, como la pandemia, y sus posibles soluciones. El presidente de México mandó un video suyo, hablando sobre el avión presidencial que tenemos y sus lujos nunca vistos y que rifó, pero no rifó, video en el que aparece sentado con el cuello doblado con el saco, como si fuera no un presidente de un país, sino un presidente municipal de algún pequeño pueblo, donde no hay ni quién le desdoble el cuello de la camisa. ¿Pensaría que entre los jefes de estado pudiera haber un cliente para su avión? ¡¡Qué vergüenza!! Desaprovechar un foro de ese tamaño en algo tan trivial y fuera de contexto para los líderes mundiales.

Por cierto en esta misma semana le renunció su amigo y compañero de lucha, Jaime Cárdenas, a quien había puesto al frente del nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y en su renuncia manifiesta su malestar por la corrupción en dicha institución, empezando por los 2 mil millones que se supone que recuperó la Fiscalía General de la República y que López se los quitó para poder alcanzar a pagar los premios de la rifa del avión, la cual salió quebrada, ya que ni desviando estos recursos indebidamente le dejó ganancia alguna la rifa del avión, de la que ya no se habla porque no resultó la venta, la rifa tampoco y nos va a seguir costando mantenerlo parado en hangares de Los Ángeles a un costo de 50 millones anuales. Eso pasa cuando se habla de un tema que se desconoce totalmente.

Otra, al municipio de Delicias le congeló las cuentas bancarias, que dizque porque había irregularidades, aunque todos sabemos que fue una venganza porque el presidente municipal anda apoyando a los agricultores que están defendiendo el agua de la presa La Boquilla. Ni con amparo a favor del municipio han logrado que les descongelen sus cuentas.

Otra, ¿qué pasó con la encuesta al pueblo bueno y sabio, para ver si encarcelaban a los expresidentes de México? Que la gente ya no tiene interés en esas tonterías y no pudieron juntar los 2 millones de firmas en todo el país, ni sacando a toda su estructura partidista de Morena. Si realmente tiene pruebas del robo de los expresidentes ponga la denuncia y que se proceda conforme a la ley y no con encuestas ilegales, ya que el único que puede ordenar que se hagan es el Senado.

No cabe duda de que cuando el candidato López dijo que “al diablo las instituciones”, lo iba a llevar a cabo, porque se quiere convertir en el dictador, que sólo sus chicharrones truenan.

Otra más, canceló las mesas semanales de seguridad con el gobierno del estado de Chihuahua, porque sólo servían para conspirar, dijo. ¿Quién conspiraría, los federales del Ejército, de la Guardia Nacional? Por supuesto que el gobernador Corral reaccionó de inmediato y descalificó a López, pero entonces ahora éste acusa al gobernador de estar coludido con el narco. Las relaciones del estado y la federación están en su nivel más bajo, por decir lo menos, por los desplantes del presidente.

De última hora, en el plantón en el Zócalo de Frena, les permitieron usar sólo la mitad del Zócalo, después de más de dos días de bloquearlos y la más alejada de Palacio. Ayer ya les metieron unos porros provocadores en la otra mitad, queriendo desatar la violencia.

La lista es interminable, todos los días se le va el avión.