¿Se legaliza la marihuana?

Por Miguel Ángel Durán

En días pasados, la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), dio un paso muy importante para la legalización de la marihuana.

En el 2019, la Corte resolvió que era inconstitucional la prohibición absoluta del consumo del cannabis para uso personal, por lo tanto, le ordenó al congreso a reformar las leyes que mantenían prohibido el mismo para antes del 30 de abril del 2021, Con ello para reconocer una legalización y la regulación del cannabis.

¿Y a donde llegó todo esto? El congreso había, de alguna manera, evitado legislar la situación, donde una parte de las fuerzas políticas, trata aún de establecer que “La solución para disminuir un consumo y las adicciones, es la prohibición”.

Después de un tiempo, se llego el dia en que la SCJN, en una votación de 8 ministros a favor y 3 en contra, logró emitir una “Declaratoria General de Inconstitucionalidad”, esto con el fin de eliminar párrafos de algunos artículos como lo es el 235 (párrafo último), 237, 245 (fracción primera), 247 (párrafo último) y 248 de la Ley General de Salud, donde se prohíbe todo acto relacionado con la cannabis, tal como la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo entre otras cosas.

Con la decisión tomada, la SCJN, permite llevar a cabo actividades NECESARIAS para consumir cannabis con un permiso de la Secretaría de la Salud, a través de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

Cabe destacar, que no se permiten las actividades mercantiles, y mucho menos, el consumo frente a menores de edad.

Con el tema, existe una Asociación Civil llamada “México unido contra la delincuencia” la cual declara un acto importante para la legalización; “En el MUCD, celebramos que la Corte haya actuado de manera congruente con sus fallos anteriores, y con ello, protegiendo los derechos de la personas al eliminar las disposiciones legales que los vulneran”

Y para dejarlo en claro, y que no crean que todo es de colores y si de igual manera, no has entendido hasta aquí, con la resolución obtenida de la Corte, las personas ya no tendrán que recurrir al juicio de amparo para que la Cofepris (Que si no lo sabias, depende del subsecretario Lopez Gatell) extienda permisos de autocultivo para consumo personal.

¿Este será un paso para la renovación en México? ¿A favor o en contra?