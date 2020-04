Se perderán más vidas por la crisis económica que por el virus

Michael Burry, analista financiero muy agudo, que predijo la quiebra hipotecaria en Estados Unidos en 2005, pero que no le hicieron caso, vuelve a aparecer en Twitter, dando cifras y datos que en la pandemia del Covid-19 se va a perder más vidas con la crisis económica que viene detrás que con el mismo mal.

Teorías van y vienen con muy diversos datos, que parece serios algunos, que si este virus lo inventaron los chinos para hacer que Estados Unidos y sus aliados cayeran en un crisis económica, porque curiosamente aparece primero en Wuhan, China, pero rápidamente construyen hospitales y los equipan en diez días y controlan la pandemia. ¿Quién puede hacer eso? Rusia, aliado de China, prácticamente no tiene Covid-19, casualmente.

Pero el tema es la protección tardía del Gobierno Federal, primero se burlaba AMLO de la pandemia y decía que con una estampita del Sagrado Corazón iba a detener al virus, después que había que seguir con abrazos y no balazos. Casi tres semanas después se dio cuenta que la pandemia venía en serio y aunque trataran de ocultarla como pulmonía atípica, el problema ahí estaba y no estábamos preparados.

“Quédate en casa”, fue la campaña lanzada por mismo AMLO, tarde pero es buena la propuesta, para no esparcir el mal, tapabocas, “Susana distancia” en todos los lugares, etc. Todo esto es bueno, preparar los hospitales con medicamentos, material protector para médicos y enfermeras, respiradores, etc.

La teoría de Michael Burry es que hasta ahora la mortandad por la pandemia ronda entre el 0.2% y el 0.6% y él dice que sí hay que cuidar la vida de ellos, pero que estamos descuidando al otro 99.4% de la población con el cierre de pequeñas y medianas empresas, que son las que producen el 80% de los empleos en todos los países, porque pasando la alerta de la salud, habrá mucho desempleo y alguna gente caerán en enfermedades y muertes por la falta de un empleo que le dé un ingreso.

El presidente López dirá que su gobierno aumentará las pensiones a adultos mayores, ninis, etc. ¿Pero de dónde va a sacar dinero si las empresas están cerradas en su mayoría? Puede imprimir dinero sin respaldo, para eso tiene la máquina de hacer billetes, pero sería muy inflacionario. Puede pedir prestado, que ya lo está haciendo, pero a la hora de pagar sería el problema.

Cuando López era oposición y llegó la pandemia de la influenza H1N1, decía que el Gobierno debería de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que generan la mayoría de los empleos del país. ¿Ahora su propia teoría ya no sirve? ¿Entonces cómo le cayó la pandemia del Covid-19, como anillo al dedo? Vemos con toda claridad que sólo es para el dedo de él y no de los mexicanos.





Lo que los empresarios le pedían al Presidente no era condonar los impuestos, sólo retrasar el pago para finales de este año y poder enfrentar el pago de salarios a sus trabajadores y poderlos enviar a encerrarse a su casa y poder pagar a proveedores, luz, agua, gas, etc. Porque con la empresa cerrada, no hay manera de lograrlo y vamos a la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas, con la pérdida de empleos y de impuestos.

Descuentos en el recibo de la luz, del agua, del predial y créditos muy blandos o a fondo perdido para las pequeñas empresas y empezar a abrir los negocios, con todas las precauciones que se han establecido (aquellos que puedan mantener todas las precauciones).

Ojalá que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas.