¿Se retiene ISR a los empleados con Salario Mínimo?

CP Edgar Cordova





A partir del 1° de enero de 2023, el aumento al salario mínimo en las dos zonas geográficas denominadas “zona libre de la frontera norte” y “resto del país” ha incrementado aún más la problemática que se generó para la zona libre de la frontera norte en el 2022, tanto para los trabajadores como los empleadores, en virtud de que derivado de dichos incrementos, ahora se genera un impuesto sobre la renta (ISR) después de la aplicación del subsidio para el empleo que les corresponda a cargo de los trabajadores en ambas zonas, aún y cuando éstos perciban un salario mínimo general en la zona geográfica que les corresponda.

El subsidio para el empleo (SE) es una ayuda que el patrón brinda al trabajador cuando su ingreso es el salario mínimo vigente. Este se recibe si el trabajador percibe un sueldo bajo, siendo el Gobierno de México quien concede un apoyo económico para complementar dicho ingreso.

La metodología del beneficio es acreditar el importe que en la tabla del SE le corresponde al rango de sueldo de cada trabajador, la cual fue publicada en dicho Decreto y que actualmente se publica año con año en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, contra el ISR que les resulta a cargo, en términos de las disposiciones contenidas en el artículo 96 de la LISR.

A partir del 1° de enero de 2023, el salario mínimo en nuestro país incrementó un 20%, aumentando de $260.34 a $312.41 en la llamada Zona Libre de la Frontera Norte y de $172.87 diarios a $207.44 en el resto del país.

Asimismo, el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

Pensiones alimenticias. Rentas (sin exceder del 10% del salario del trabajador). Descuentos por créditos de INFONAVIT (sin exceder del 20% del salario del trabajador). Descuentos por créditos de INFONACOT (sin exceder del 10% del salario del trabajador).





Lo anterior, ha generado dudas tanto en empleadores como trabajadores, ya que conforme a la CPEUM, el salario mínimo no debe ser objeto de descuento, la LFT establece los únicos cuatro supuestos de retención y por su parte, la LISR manifiesta que no se deberá efectuar retención a las trabajadores que perciban un salario mínimo. Derivado de la problemática antes expuesta, los patrones hoy día se preguntan ¿Debo o no de efectuar la retención de ISR a mis empleados que perciben el salario mínimo?

Con el fin de ejemplificar cómo les ha venido afectando a los trabajadores el aumento al salario mínimo conforme lo hemos mencionado en el presente documento, a continuación, se detalla un comparativo entre el cálculo que se realizaba el año pasado (2022) y el que se encuentra vigente en 2023:

Como podemos observar en el cuadro anterior, desde el año 2022 existe un ISR a cargo de los trabajadores que perciban un salario mínimo mensual en el área geográfica de la “zona libre de la frontera norte”, siendo que para el 2023 se tiene el mismo efecto ahora para el resto del país, perjudicando a todos los trabajadores que hoy día perciban dicho salario mínimo, sin importar la zona geográfica en la que laboren.

En consecuencia, algunas de las posibles contingencias que existen para los patrones como a los empleados en caso de que se les retenga a estos últimos el ISR aun y cuando perciben un salario mínimo, son las siguientes:

Contingencias para los patrones.

Estarían actuando ilegalmente, de acuerdo con lo establecido en la CPEUM, la LFT y de la LISR.

En caso de revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), podrían ser acreedores a una multa por cada trabajador afectado.

Los trabajadores podrían demandar la rescisión de contrato por causa justificada, con el costo económico que dichas demandas conllevan.

Contingencias para los trabajadores.

La economía de los trabajadores con menores ingresos percibidos durante el mes se vería afectada.

En estricto apego a la LISR, sería un ingreso acumulable para los trabajadores, y por tanto tendrían que pagar el ISR que corresponda.

Los patrones no podrían deducir el ISR enterado por cuenta de sus trabajadores.

Se incrementaría el costo de la nómina para los empleadores.

El monto del ISR no retenido a los trabajadores les resultaría a cargo en caso de que se encuentren obligados a presentar su declaración anual.





Dudas y comentarios

cpedgarcordova@gmail.com





Maestro en Impuestos y Derecho Fiscal. Contador Público

cpedgarcordova@gmail.com